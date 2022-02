SpaceX está listo para lanzar su tercer Starlink consecutivo [webcast]

Actualizar: SpaceX dice que un cohete Falcon 9 está en camino desde Starlink 4-11 desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California no antes (NET) a las 9:12 a.m. PT (17:12 UTC) del viernes 25 de febrero. La misión será el tercero de cinco lanzamientos consecutivos de Starlink planificados para febrero y marzo de 2022.

Desde el viernes 25 de febrero a las 9:12 a. m. PST para lanzar un Falcon 9 de 50 satélites Starlink a la órbita terrestre baja desde SLC-4E en California → https://t.co/bJFjLCzWdK – EspacioX (SpaceX) 24 febrero 2022

En lugar de misiones listas para vuelos comerciales, los cohetes SpaceX Falcon 9 actualmente están programados para lanzar al menos cinco lotes de satélites Starlink seguidos.

La línea no romperá el récord de la compañía de siete lanzamientos consecutivos de Starlink, pero destaca un efecto secundario beneficioso de la incansable búsqueda de integración vertical de SpaceX: la capacidad de crear su propia orden de lanzamiento. Solo dos meses completos en 2022, SpaceX se lanzó siete veces: tres veces para clientes de pago y cuatro para Starlink. Antes de finales de febrero, la compañía tiene previsto lanzar al menos un lote más de satélites Starlink para un total de ocho lanzamientos en los dos primeros meses del año.

A continuación, el lanzamiento de SpaceX Starlink 4-11 está programado desde las instalaciones SLC-4E de la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg (VSFB) con sede en California a más tardar (NET) a las 9:08 a. m. PT (17:08 UTC), el viernes 25 de febrero. El barco no tripulado Of Course I Still Love You (OCISLY) partió de Long Beach para la misión el 22 de febrero y se dirigió aproximadamente a 640 kilómetros (400 millas) al sureste hacia un área de aterrizaje reforzada frente a la costa de Baja California. Falcon 9 Booster B1063 está configurado para apoyar la misión: su cuarto lanzamiento en general y el primero desde que ayudó a lanzar una nave espacial DART de redirección de asteroides de la NASA. En el espacio interplanetario En noviembre de 2021.

OCISLY DEJA LONG BEACH! El remolcador Scorpius lo arrastrará ~ 640 km. GO Quest se unirá al soporte de drones mientras que NRC Quest recupera las mitades aerodinámicas. https://t.co/kFdIE9opjw – Cornwell seco 🚢🚀 (SpaceOffshore) 22 febrero 2022

Después de eso, otro misil Falcon 9 Starlink 4-9 está programado para lanzarse lo antes posible. «media mañana» EST del jueves 3 de marzo del panel LC-39A del Centro Espacial Kennedy. Se dice que Booster B1060 está configurado para respaldar la misión y se convertirá en la primera etapa de SpaceX para respaldar once lanzamientos de clase orbital si ese es el caso. Starlink 4-9 puede ser la última misión de la plataforma durante algunas semanas para dar a SpaceX tiempo suficiente para desviar el portacohetes/erector para el lanzamiento del Axiom-1 el 30 de marzo, que enviará cuatro astronautas especiales a la Estación Espacial Internacional.

Finalmente, SpaceX planea lanzar Starlink 4-10 NET el martes 8 de marzo desde el Complejo de lanzamiento 40 (LC-40) en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral (CCSFS). Es probable que SpaceX lance al menos otra misión Starlink el próximo mes, pero aún no se ha establecido una fecha exacta. Finalmente, incluyendo Starlink 4-7 (3 de febrero) y Starlink 4-8 ​​​​(21 de febrero), SpaceX está en camino de lanzar al menos cinco misiones Starlink seguidas, con la esperanza de colocar alrededor de 240 satélites (~200 después). La mayoría de Starlink 4-7 perdidos por una «tormenta geomagnética») en órbita en menos de cinco semanas.

El Falcon 9 B1063 está a casi un día de su cuarto lanzamiento. (NASA/Bill Ingalls)

El Falcon 9 B1060 podría lanzarse por undécima vez en menos de una semana. (EspacioX)

Más una señal de que no hay misiones comerciales listas para volar que otra cosa, el récord de SpaceX de misiones Starlink en curso, establecido de febrero a abril de 2021, es de siete lanzamientos. Técnicamente, SpaceX ya ha gestionado 12 lanzamientos de Starlink entre febrero y marzo, con solo una misión comercial, Crew-2, que separa al grupo. Salvo sorpresas, afortunadamente, es poco probable que SpaceX alcance una racha similar en 2022.

Existe la posibilidad de que SpaceX lance un lote de tres satélites O3B mPower para SES el próximo mes. Como mínimo, SpaceX está programado para lanzar un trío de misiones Dragon durante los próximos dos meses, comenzando con el Ax-1 NET el 30 de marzo. El Crew Dragon está programado para lanzar otro Crew-4 para la NASA el 15 de abril, seguido de una misión de reabastecimiento a la estación espacial CRS-25 de Cargo Dragon 2 el 1 de mayo. Excluyendo las misiones Starlink y además de los tres lanzamientos comerciales que SpaceX ya completó este año, hay hasta 38 lanzamientos comerciales adicionales de Falcon programados tentativamente antes de fines de 2022.

SpaceX está listo para lanzar su tercer Starlink consecutivo [webcast]