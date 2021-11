Gisela Arenas: No llores por ella Argentina

Mi nombre es Gisela Arenas. Puedes llamarme «Beso». Nací en Rio Guardo, Córdoba, Argentina, Sudamérica. Estoy orgulloso de mis logros recientes en el mundo del fitness y agradezco a mis padres por inculcarme los valores fundamentales de la vida y su importancia. Mantener un estilo de vida decente y saludable.

Pero mi camino para mantenerme en buena forma física y saludable no es fácil. Me convertí en madre soltera a una edad temprana y tuve que trabajar dos veces al día durante muchos años. Comencé a llevar un estilo de vida poco saludable y desarrollé una úlcera gástrica, lo que me convenció de que necesitaba hacer un cambio drástico en mi forma de vivir. Mi madre fue una gran inspiración, fue una ex campeona de fitness de Argentina, quien me introdujo al estilo de vida fitness y, en última instancia, a la competencia. Creo que me salvó la vida.

Siempre he sido una joven muy activa y mis padres me inculcaron la capacidad de establecer disciplina y metas positivas. era Buscando una forma de reducir el estrés Necesito dedicar algo de tiempo y esfuerzo a mejorar mi cuerpo y mi vida. En 2012, se lanzó la División Bikini Fitness. Mi mamá me dijo: «¡Cariño, este tipo fue inventado para ti!» Entonces, comencé a hacer ejercicio en el gimnasio, cambiando lentamente de peso y comenzando a dar forma a mi cuerpo. Además, ¡mi mente estaba tan relajada! Gradualmente, comencé a ver que todo el trabajo duro comenzaba a dar sus frutos, ¡y estaba muy feliz con los resultados!

Estos resultados positivos hicieron que me interesara más tanto en la salud y el bienestar como en seguir y mejorar un estilo de vida saludable. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de tu estado de ánimo, lo que piensas, lo que comes, cómo te ejercitas, cuánto te relajas, cómo todo está conectado. Aunque estaba muy deprimido, en un momento estuve al borde de la depresión. Entrenamiento para competir en Bikini Fitness Todo eso cambió.

Además de mis entrenamientos en el gimnasio, comencé a sentirlo La alimentación y la nutrición eran elementos esenciales Cultivar un cuerpo superior. Pero también es importante desarrollar la disciplina necesaria para practicar todos estos conocimientos. Además, cualquiera que compita puede decirle que a veces el área de la dieta puede ser mucho más difícil de manejar que el ejercicio.

Para poner todo esto en práctica, en 2012 entré y gané varios torneos nacionales de bikini fitness, obteniendo el título de Campeón de Argentina, lo que me calificó para participar en el Arnold Rio de Janeiro, fitness y n. El primer evento internacional.

He representado a Argentina en 4 Mundiales (Ucrania, Polonia, Hungría y Canadá).

Terminé entre los 6 primeros en la Copa del Mundo de 2014 en Quebec, Canadá, y estoy orgulloso de ser el primer atleta argentino de fitness en bikini en llegar a la final de la Copa del Mundo.

Estoy realmente agradecido por las oportunidades que he tenido como deportista.

Pude viajar por el mundo y experimentar diferentes culturas.

También estoy muy agradecido de trabajar con patrocinadores y organizaciones tan maravillosos como Jan Dhana y Aquabacific.

En 2018, vine a los Estados Unidos para ver Sr. Olympia ¡En Las Vegas! Esta festividad tomó una decisión que cambió mi vida. Realmente disfruté mi tiempo en los Estados Unidos y entrené en la Meca del Fitness (Gold Jim. Venecia), así que tomé la gran decisión de quedarme.

Califiqué como IFBB Pro y he estado entrenando en el Golds Gym en Venecia bajo la guía del culturista profesional Silvio Samuel. En lo que a mí respecta, no hay límites para mejorar su cuerpo que no sean los que impone su genética natural. No sabes cuáles son hasta que trabajas duro y trabajas lo suficiente para enfrentarte a ellos. Entonces, planeo seguir mi carrera como competidor, consultor y educador, y ver hasta dónde puedo llegar y qué puedo lograr.