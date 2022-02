Horarios de Buenos Aires | El VAR debuta en la máxima categoría argentina

Luego de algunos años de demora y debate, los funcionarios locales de fútbol finalmente confirmaron que el sistema VAR (Árbitro Asistente de Video) se introducirá en la máxima categoría de Argentina este abril.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dijo esta semana que el VAR se utilizará a partir de la octava jornada de la temporada profesional de la Copa de la Liga, según informó el exárbitro Federico Beligo. , Director de la Junta Nacional de Arbitraje de la Federación.

Al anunciar el anuncio, los funcionarios de la AFA abrieron su nuevo centro de operaciones de alta tecnología, la Sala de Operaciones de Video (o VOR, ‘Video Operations Room’ en inglés), en ezeiza y mostraron instalaciones clave para la toma de decisiones. Será preparado y revisado.

“Llevamos más de dos años y medio trabajando en este proyecto. Hoy ha llegado el día de cristalizar este trabajo que estamos creando. Espero que haga que el fútbol sea más transparente, en términos deportivos”, dijo Beligoi.

La AFA ha estado interesada en vincular el VAR a Top Flight desde hace algún tiempo, pero la implementación del sistema se ha retrasado, en parte debido a la infección por el coronavirus y el costo -alrededor de 400.000 pesos (aproximadamente US $ 3.500 al tipo de cambio oficial), una cifra que podría ser patrocinado.

“Si empiezas algo nuevo, no es fácil, pero con el tiempo va mejorando. En FIFA estamos muy felices de ver que uno de los países más amantes del fútbol en el mundo se ha sumado a este esfuerzo. Sabemos que el fútbol es una religión aquí», dijo el exárbitro italiano y presidente de la Junta de Arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina.

Si bien cada estadio contará con una pantalla VAR, la base de acción será la sede de la AFA en Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, donde suele entrenar la selección nacional. La Asociación de Fútbol planea realizar sesiones de entrenamiento de VAR para árbitros en todo el continente en los próximos meses.

«Estar aquí me hace sentir como si estuviera conduciendo un Ferrari por primera vez. Pero como cualquier Ferrari, hay que saber conducirlo, y cada ejercicio tiene su proceso, no es fácil», dijo el ex árbitro Massimo Pusaka. Jefe del Departamento de Arbitraje de la FIFA.

El VAR debutará en Argentina el primer fin de semana de abril con 14 partidos.

– TIEMPOS / AFP