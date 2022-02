La vida de un futbolista promedio está llena de problemas potenciales. Bajo rendimiento, lesiones, conflictos contractuales: todos estos son parte de los altibajos de un juego profesional. Sin embargo, al verse obligado a hacerlo el jueves por el ex pionero del gimnasio Claudio Paul Spinelli, huir de la zona de guerra es un evento para algunos, incluso en sus sueños más oscuros.

“He estado hablando con él desde las 2 am. La situación es desesperada”, explicó el jueves el padre de Spinelli, quien firmó en 2021 en Olexandria, Ucrania, a la estación local Radio 10 que se difundieron en todo el mundo imágenes y filmaciones de la invasión de Rusia a su vecino. “Hasta ayer estaba molesto porque se podía posponer la liga, pero nadie pensó en la reacción de este loco que decidió atacar al país.

“Se va, toma algunas de sus pertenencias de su departamento e intenta escapar. Se va a Polonia. Fue una pesadilla”, dijo el padre, también conocido como Claudio.

Spinelli, durante su ortografía en Gymnasia con Diego Maradona, recibió su nombre por su apodo único, el ex as argentino Claudio Canigia, y su cabello rubio suelto, uno de los siete argentinos que recuerdan al ex adulto. Los jugadores de fútbol están actualmente activos en Ucrania.

Francisco de Franco, que ha invitado a Ucrania a casa desde 2017 para jugar en el Dinibro, también se ha dado cuenta de las consecuencias de estos dramáticos acontecimientos recientes.

«El bombardero cayó cerca de la localidad de Dinibro a eso de las 5 de la mañana, yo estaba asustado», dijo el jueves a Radio La Red. “No sé si atacaron la ciudad, pero escuché una explosión. Miré por mi ventana y el edificio tembló.

«Hubo otra explosión. Entramos en un búnker. Ahora los extranjeros estamos en un hotel para nuestra protección». El excentrocampista de Vélez Sarsfield Geronimo Poblete, jugando a solo 50 kilómetros de la frontera rusa para Metalist Karkiv, se encontró en una posición más precaria. El jueves, la familia del jugador se comunicó con la embajada argentina a través de las redes sociales para confirmar que estaban tratando de sacarlo de una zona propensa a fuertes bombardeos.

Como a muchos les gusta negar la verdad, es raro que se separe de la política futbolística. Aquellos atrapados en el caos de la invasión se han visto obligados a vivir situaciones de vida o muerte inimaginables, pero las acciones de Rusia a gran escala han provocado una reevaluación tardía de las relaciones del juego con el país. Incluso antes de que las tropas ingresaran en Ucrania, se descubrió que la UEFA se estaba enfocando en una relación de larga data y altamente lucrativa con la compañía energética estatal Gazprom, mientras que no había vergüenza de que se planeara un partido tan importante como la final de la Liga de Campeones de 2022. Se jugará en San Petersburgo.

Mientras tanto, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue una de las muchas figuras públicas que condenaron la invasión y no apreciaron los recordatorios de su estrecha relación anterior con Vladimir Putin, en la que recibió la Orden de la Amistad Rusa en 2019. Copa del Mundo del año anterior en el país.

Lo contrario es, por supuesto, siempre una bendición, pero no ayuda al caso de la FIFA de que la Copa del Mundo de 2022 se llevará a cabo en otro país que, como Putin durante muchos años, muestra poco respeto por los derechos humanos de las personas discriminadas. Como los colectivos LGTBQ, y la voz de protesta se alzó tras su posicionamiento. Otros clubes y organizaciones que saludan la inversión masiva de países acusados ​​de graves abusos contra los derechos humanos no pueden suplicar ignorancia frente a las acusaciones de ser cómplices del llamado ‘sportswashing’. Presentar la cara pública más aceptable.

Este es un momento de geopolítica y, lo que es más importante, de crisis humanitaria, donde el fútbol debe pasar a un segundo plano, pero uno solo puede esperar que esto sea una lección para aquellos que están dispuestos a enterrar la cabeza en la arena hasta que ocurra una verdadera catástrofe. .