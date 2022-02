Resumen: las revisiones de Steam Deck de Valve están disponibles: ¿cómo se ve en comparación con Switch?

La nueva computadora portátil para juegos de Valve podría ser una plataforma de vapor La búsqueda de una audiencia completamente diferente. Pero aún atrae muchas comparaciones con el Nintendo Switch.

El producto final ahora está en manos de muchos puntos de venta de tecnología y videojuegos, entonces, ¿cuál es el veredicto final y cómo se ve en comparación con el híbrido de Nintendo? Si está interesado en obtener más información sobre este nuevo sistema, ¡siga leyendo! Hemos recopilado una serie de reseñas, muchas de las cuales se refieren a híbridos de Nintendo.

Comenzando con una revisión de Steam Deck por acanaladoAquí hay una muestra de lo que dijo el editor en jefe y cofundador del sitio, Chris Blunt:

«El Steam Deck brilla como un interruptor súper poderoso… Realmente disfruté el Steam Deck cuando lo traté como un poderoso Nintendo Switch en lugar de una computadora portátil híbrida».

«…Me encanta Nintendo Switch porque hace que los videojuegos sean accesibles para más personas que nunca, lo que les permite disfrutar fácilmente de los juegos a su conveniencia sin ninguna inversión adicional de tiempo o espacio. No se requiere televisión, diablos, no se necesita espacio para vivir». y sigo pensando que para los recién llegados y las personas que no están familiarizadas con los juegos de computadora, la consola de Nintendo sigue siendo el mejor punto de partida para este pasatiempo.

«Pero para las personas que ya tienen una biblioteca Steam, o están ansiosas por sumergirse en las aguas de los juegos de PC, Steam Deck parece una alternativa legítima. Se basa en Switch para jugar en cualquier lugar y en todas partes, porque ahora los juegos y los archivos guardados no están vinculados a una consola. Control. Vive en la nube y me sigue donde sea que pueda acceder a Steam, desde Steam Deck, a mi PC para juegos, a mi computadora portátil de trabajo y en cualquier otro lugar donde pueda quererlo. en el futuro.»

Los dispositivos de Tom El editor senior Andrew E. Friedman le dio al dispositivo cuatro de cinco estrellas y dijo lo siguiente:

«Hay una cierta intimidad con los juegos en Steam Deck, como la hay en Nintendo Switch. Claro, puedo jugar juegos en mi dispositivo conectado a un monitor o televisor. Pero a veces, me siento más cómodo acurrucado en el sofá debajo de una manta con una taza de té en la mano. Esta flexibilidad me animó a jugar algunos juegos que de otra manera no hubiera probado”.

Wes Fenlon de juegos de computadora Le dio al dispositivo un 85 sobre 100 y dijo que era un sistema que «le encantaría al hombre de cuero»:

«Steam Deck es un sistema de juegos portátil que le encantaría a un hombre de Leatherman. Muy probablemente fue diseñado por los chicos de Leatherman en Valve, quienes decidieron que una computadora portátil para juegos solo funcionaría si tuviera una pantalla grande, un gran dispositivo analógico, trackpads , y acceso a un escritorio Linux adecuado bajo una interfaz de usuario amigable. El problema que siempre he tenido con Leathermans (por favor, no se enojen conmigo, muchachos de Leatherman) es que las mini-tijeras y otros artilugios nunca son tan buenos como los herramientas adecuadas que reemplazan. Y Steam Deck no es inmune Totalmente fuera de este problema de Jack of-all-trades: después de dos semanas con él, ya no es un reemplazo para mi computadora de escritorio o portátil como el Nintendo Switch «.

Engadget La editora senior Jessica Condit le dio al nuevo hardware de Valve 81 de 100, y aunque cree que las comparaciones de Switch son «bastante justas», es más como una mezcla de dos dispositivos más antiguos:

“Mucha gente comparará Steam Deck con un Switch, lo cual es perfectamente justo, pero después de pasar más de una semana con la computadora portátil de Valve, creo que hay una mejor analogía a la mano: Steam Deck es lo que sucede cuando una Vita y Wii U obtienen emborracharse con Linux y ponerse de pie. Niños grandes juntos».

los IGN Una revisión en progreso por su editor ejecutivo, Seth J. Massey, declaró que:

«La pantalla LCD de Steam Deck funciona a 1200 x 800 a 60 Hz y se ve realmente bien. No tengo quejas sobre la resolución: con este tamaño de pantalla, hay un rendimiento decreciente cuando se empaquetan píxeles adicionales. Debo decir, dicho esto, la pantalla OLED en la última pantalla portátil estilo Nintendo Switch me echó a perder, y Steam Deck no está a la altura de la vitalidad y claridad que ofrece la última actualización de Nintendo. esto y una pantalla OLED. Similar a Switch, es táctil, por lo que puede navegar fácilmente a través de los menús e incluso controlar algunos juegos con un toque rápido aquí y deslizar allá «.

“…Es interesante pensar en esto, con solo unos pocos accesorios. [Steam Deck] Podría ser la única PC de alguien y eso no sería una mala configuración. Cuando se tiene en cuenta toda esta versatilidad, el costo adicional sobre el Switch, que hasta el día de hoy todavía no tiene un navegador web o una aplicación de Netflix, no parece irrazonable. Le falta una cámara, por lo que no puede usarla para videoconferencias, pero aparte de eso, es una pequeña PC decente que maneja fácilmente las tareas diarias livianas pero también juega a un nivel que no encontrará en otros dispositivos por este precio. . «

participación en Nintendo en vivo En

Así que aquí tienes: algunas reseñas reales de Steam Deck de Valve junto con algunas comparaciones con Nintendo Switch. ¿Qué piensas sobre Steam Deck hasta ahora? ¿Ya has pedido uno? ¿Lo ves como un reemplazo para tu Nintendo Switch? Deje sus pensamientos a continuación.