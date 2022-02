Juego de Estrellas de la NBA 2022: Stephen Curry gana MVP después de romper el récord de más triples en un solo juego

guerreros del Estado Dorado Guardia Stephen Curry Está pasando por la peor temporada de tiros de tres puntos de su carrera, pero durante el Juego de Estrellas de la NBA del domingo en Cleveland, les recordó a todos por qué es el mejor tirador de todos los tiempos. Encajándose en el equipo de LeBron, Curry estaba en un estado estancado, anotando 50 puntos y derrotando 16 de 27 triples en todas las formas imaginables, estableciendo un nuevo récord All-Star en el proceso.

Su emocionante actuación El equipo de LeBron gana 163-160 Over Team Durant le valió el premio Kobe Bryant NBA All-Star Player of the Year 2022, la primera vez que recibe ese honor en ocho juegos All-Star profesionales.

«Este trofeo tiene un significado muy especial y es un tributo a Kobe y Gigi, todos los que perdieron hace dos años», dijo Curry después del partido. «Soy muy humilde, muy bendecida y realmente lo aprecio».

Con su décimo índice del juego 3 durante el tercer cuarto, Curry rompió Pablo Jorge Marca más de 3 lanzamientos en un Juego de Estrellas. El que batió récords fue quizás su noche más dura, un corredor con una sola pierna de la clave más alta. Sin embargo, Curry acaba de comenzar, anotando cinco triples más en el cuarto para darle 15 triples y 45 puntos en tres marcos.

Hizo un triple adicional en el último cuarto para darle 16 en la noche, dos más que el récord de temporada regular establecido por su compañero de equipo de los Warriors, Clay Thompson, quien anotó 14 triples contra los Chicago Bulls en 2018.

La puntuación final de Curry de 50 puntos estuvo a solo dos puntos de antonio davisRécord del Juego de Estrellas de 52, establecido en 2017. Con su actuación, Carey, quien nació en Akron, Ohio, también Recaudado más de $ 100,000 Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland.

Después del partido, el rival de toda la vida de Curry, LeBron James, solo dijo cosas positivas sobre la actuación de Stephen para los fanáticos en Cleveland el domingo por la noche.

«Steve, quiero decir, vamos hombre. Ese tipo es de un planeta diferente», dijo James. “Literalmente tiene un robot francotirador atado a su brazo, y cuando lo deja, no solo él sino todos en la cancha, en las gradas, en la televisión, en sus teléfonos, lo que sea que estés viendo, piensas que va a suceder. cada vez. Y nueve veces de cada 10, a veces 10. Veces de cada 10, en realidad entras. Entonces, estar allí y ver a ese chico de Akron disparar de la forma en que lo hizo, fue increíble. Fue increíble».

Curry ha estado en una mala racha inusual durante los últimos dos meses, y veremos si su espectáculo de tiro en el Juego de Estrellas del domingo lo vuelve a poner en marcha mientras los Warriors apuntan a otra aparición en las Finales de la NBA.