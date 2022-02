Las jugadoras estadounidenses y la demanda del fútbol americano para resolver la igualdad salarial

A cambio de un pago y el compromiso de US Soccer de abordar la igualdad salarial en contratos futuros con dos equipos destacados, los jugadores acordaron liberar a la asociación de todos los reclamos restantes en la demanda por discriminación de género del equipo.

El proceso puede llevar meses. Los equipos masculino y femenino ya celebraron sesiones de negociación conjuntas con US Soccer, pero para que el acuerdo funcione (la federación está buscando un convenio colectivo único que cubra a ambos equipos nacionales), el sindicato de jugadores masculinos tendrá que aceptar participar o rendirse. millones de dólares en posibles pagos de la Copa Mundial de la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial. Estos pagos, establecidos por la FIFA y significativamente mayores para la Copa del Mundo masculina que para el torneo femenino correspondiente, están en el centro de la brecha salarial equitativa.

Kun, ex integrante del equipo femenino, dijo en septiembre que el sindicato no firmará Los nuevos convenios colectivos con cualquiera de los equipos no igualaron los premios de la Copa del Mundo. El martes, la Asociación de Jugadoras Femeninas felicitó a sus miembros y sus abogados «por su éxito histórico en la lucha contra décadas de discriminación en el US Soccer», pero dejó en claro que planea albergar el fútbol americano y, por lo tanto, el equipo masculino. Team – por sus promesas públicas de apoyar la igualdad salarial.

«Aunque el acuerdo alcanzado hoy es un éxito increíble, aún queda mucho trabajo por hacer», dijo el sindicato.

La larga batalla de los jugadores con el equipo de fútbol de EE. UU., que incluye no solo a su empleador sino también a la federación que gobierna el deporte en Estados Unidos, los ha impulsado a destacar. Una lucha más amplia por la igualdad en los deportes femeninos y atrajo el apoyo de compañeras atletas, celebridades, políticos y candidatos presidenciales. En los últimos años, jugadores, equipos e incluso atletas de otros deportes – Medallistas olímpicos de hockey sobre hielo, profesionales del fútbol canadiense y jugadoras de la WNBA Me comuniqué con los jugadores estadounidenses y su sindicato para obtener orientación en los esfuerzos por obtener ganancias similares en salarios y condiciones laborales.

Muchos de estos jugadores y equipos han logrado avances significativos: NoruegaY el Australia Y el Holanda Entre los países cuyas federaciones de fútbol se han comprometido a cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres, incluso cuando persiste el problema de los jugadores estadounidenses.