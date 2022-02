Lost Ark no aumentará la capacidad del servidor de Europa Central • Eurogamer.net

Actualización 22/02/22: Amazon Games ha respondido a la decepción de los jugadores con la capacidad del servidor Lost Ark.

En un comunicado enviado a Eurogamer, confirmó que el servidor de Europa Central no vería un aumento en la capacidad, pero que el servidor de Europa Oeste recién construido estaba aliviando la congestión. A continuación, el comunicado completo:

«Lost Ark es más popular de lo que esperábamos, expandiéndose a 800.000 jugadores simultáneos en 17 minutos y 1,3 millones en 24 horas. Ese es el equilibrio para llevar grandes juegos a nuevos territorios: nuevos aumentos en la demanda también pueden traer desafíos increíbles». Debido a la complejidad de los sistemas que tienen que trabajar juntos, agregar más capacidad en un centro de datos «Europa Central» no es una opción. En cambio, Smilegate y Amazon Games se han asociado para implementar un nuevo centro de datos para los jugadores europeos en solo cinco días: «Europa Occidental»: para responder a la demanda regional. Para mayor claridad, los términos «región de Europa Central» y «región de Europa Occidental» son nombres para centros de datos específicos y no se refieren a la región geográfica de Europa Central.

«Desde que se inauguró hace cuatro días, el nuevo centro de datos de la ‘Región de Europa Occidental’ ahora alberga a poco menos del 20 por ciento de nuestros jugadores europeos y está creciendo cada día. Sabemos que los tiempos de espera son muy frustrantes para nuestros jugadores, y estamos alentados para ver que el nuevo centro de datos ha tenido éxito. Ya redujo las colas máximas en un 48 por ciento. Estamos monitoreando este número de cerca mientras trabajamos constantemente para mejorar los tiempos de espera «.

Historia original 21/02/22: Lost Ark no aumentará más la capacidad del servidor centroeuropeo.

Los jugadores europeos del nuevo MMO ARPG se han enfrentado a largos tiempos de espera desde su lanzamiento.

en nueva entrada de blogEl equipo de desarrollo del juego reconoció que hubo problemas, pero enfatizó que no había nada que pudieran hacer.

«Sabemos que los jugadores aún se enfrentan a largas colas en Europa», explica la publicación del blog. «Europa Central tiene una gran capacidad y, lamentablemente, no hay forma de aumentar la cantidad de jugadores en todo el mundo en Europa Central. No es posible agregar más servidores debido a la complejidad de todos los sistemas que deben funcionar juntos».

los Servidor de Europa Occidental creado Para calcular la popularidad del juego. Sin embargo, actualmente no hay una función de transferencia de servidor, lo que significa que este nuevo servidor es solo una opción para jugadores nuevos o para aquellos que desean perder su progreso.

La publicación del blog dice: «Definitivamente escuchamos la solicitud de trabajo de portabilidad del servidor y examinamos a fondo nuestras opciones». «Esta funcionalidad instantánea no existe actualmente en Lost Ark. Este servicio acaba de implementarse en Corea y es un proceso por lotes semanal que requiere mantenimiento para ejecutarse. Tampoco es compatible con la funcionalidad entre regiones. Entonces, desafortunadamente, no es una opción viable en este punto para la versión occidental, pero no descansaremos hasta haber agotado todas las opciones”.

Más mejoras también están en proceso.

El mantenimiento se realizó en los servidores de Europa Central durante el fin de semana para mejorar la compatibilidad, una característica importante con la que muchos han tenido problemas.

Realizaremos el mantenimiento de los servidores centrales en Europa hoy a las 11 p. m. / 00 a. m. CET, y esperamos que el mantenimiento dure aproximadamente 2 horas. Muchas gracias por su paciencia. – El arca perdida (playlostark) 20 febrero 2022

El chat de spam de los vendedores de oro se bloqueará mientras el equipo trabaja para mejorar las herramientas de moderación en el juego. También se implementaron cambios para evitar compras fraudulentas, incluido un sistema para rastrear la legitimidad de la cuenta de un jugador y límites en las compras diarias para cada cuenta.

Finalmente, las correcciones en curso para los errores de coincidencia y los problemas de estabilidad de la tienda son una prioridad máxima.

«Apreciamos su paciencia mientras trabajamos para resolver los problemas de esta ventana de lanzamiento. Sus comentarios e informes de problemas son muy útiles y apreciados, ya que continuamos trabajando juntos para hacer de Lost Ark lo mejor que podemos ser».

Lost Ark, el MMO gratuito de Smilegate y presentado en Occidente por Amazon Games, demostró ser increíblemente popular en sus primeras semanas con El segundo pico más alto jamás visto en Steam.