Lionel Messi En lugar de marcar goles y ser el jugador destacado de un hombre, se esfuerza por ser un modelo a seguir para todos, especialmente selección nacional. Superestrella del PSG El Brighton ha anunciado a los jugadores de su selección que dejen de llamar «Ginger» al centrocampista.

Según El Sol, Alexis Mac Alistair Le había dicho a Messi durante una ArgentinaCampos de entrenamiento no le gusta que lo llamen «pelirrojo». En Argentina «pelirrojo» o «Colorado» se refiere a las personas pelirrojas, y existe una leyenda urbana que dice que las personas pelirrojas en Argentina llevan consigo la desgracia.

«Recuerdo que todos me decían ‘Colo’, es Ginger en Argentina. No me gustaba, le dijo a los compañeros. (Messi) dijo: ‘¡No le gusta que lo llamen Colo, entonces no lo llamen así!’ Mac Allister también mencionó su cumplido. Lionel Messi.

Alexis McAllister sobre Lionel Messi

«Entrené dos veces (a Messi) en la selección de Argentina, pero no jugué con él. Fue fantástico, era como los partidos que él dirigía. Es algo que no puedes creer». Dijo el centrocampista de Brighton.

Mac Alistair también contó la historia de cómo conoció a Lionel Messi. «Soy rojo, totalmente rojo. No quiero saludarlo. Estaba tan nervioso de conocer incluso a uno de los mejores jugadores del mundo, pero fue maravilloso, por supuesto, esto es algo a lo que no iré. Olvidar eso, la magia de jugar con mi papá Maradona, pude entrenar con Lionel Messi.