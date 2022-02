Ministerio de Relaciones Exteriores: la diplomacia Moscú-Ucrania fue una «excusa»

Pero tal conversación nunca se presentó a Rusia como una oferta diplomática oficial.

Dijo Carlos A. Kupchan, quien fue director para Europa en el Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca de Obama, dijo que la respuesta silenciada de Putin a tales conversaciones sugiere que propuestas más explícitas para mantener a Ucrania fuera de la OTAN serían inútiles.

¿Era suficiente el lenguaje corporal de Washington, Kiev y todas las capitales europeas para proporcionar espacio comercial si así lo deseaba? Si. Pero no pareció darse cuenta», dijo el Sr. Kupchan.

«Creo que a principios de la década de 1990, el establecimiento de la política exterior estadounidense rechazó fácilmente las objeciones rusas a la expansión de la OTAN», agregó. Habiendo dicho eso, cuando me he retractado de los eventos de los últimos dos meses, la perspectiva de que Ucrania se una a la OTAN me parece más una cortina de humo que el meollo del asunto” para el Sr. Putin.

Rusia hizo demandas imposibles desde el principio, pero la ilusión de la diplomacia lanzó un debate político en Occidente que sirvió al Sr. Weiss, Andrew S. Weiss, jefe del Programa de Rusia y Eurasia en Carnegie Endowment for International Peace. Cosas de Putin. Dijo que Moscú se ha «centrado bastante inteligentemente en viejas quejas sobre la elegibilidad teórica de Ucrania para ser miembro de la OTAN, sabiendo muy bien que este tema entusiasma a muchas personas en Occidente».

Weiss dijo que Estados Unidos se había involucrado en «un debate académico predecible y sin sentido con nosotros mismos sobre si las políticas de las administraciones anteriores eran innecesariamente provocativas hacia el Kremlin». Agregó que este debate jugó a favor de “aislacionistas como el expresidente Trump, quien afirma que las alianzas estadounidenses son una carga innecesaria y que los estadounidenses estarían mejor defendiendo la frontera con México”.

“En Europa, donde el antiamericanismo y la fatiga de Ucrania estaban justo debajo de la superficie, la maniobra diplomática de Potemkin en el Kremlin valió la pena”, dijo Weiss.

Cory Schack, director de estudios de política exterior y de defensa del American Enterprise Institute, dijo que era difícil saber si Putin se tomaba la diplomacia en serio. Pero, dijo, él podría haber esperado que la invasión dividiera a Occidente y ganara algunas concesiones. «Habiendo subestimado la soledad occidental, probablemente se sintió atrapado y no pudo contenerse y no tenía nada que mostrar», dijo.