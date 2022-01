Muere cantante argentino Verdaguer por complicaciones de COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO (AP) – El cantautor argentino Diego Verdaguer, cuyos éxitos románticos como «Corazón de papel», «Yo te amo» y «Volveré» vendieron casi 50 millones de copias, falleció por complicaciones del COVID-19, su familia dijo el viernes. Tenía 70 años.

El músico mexicano-argentino naturalizado, que estuvo casado con la cantante Amanda Miguel, falleció la tarde de este jueves en Los Ángeles, informó su hija Ana Victoria en un comunicado difundido por Diam Music, la discográfica de Verdaguer.

“Con absoluta tristeza lamento informar a sus fans y amigos que hoy mi padre dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna”, expresó su hija. “Mi madre, yo y toda la familia estamos inmersos en este dolor, por lo que agradecemos su comprensión en estos momentos difíciles”.

El comunicado también fue publicado en la cuenta de Twitter de Amanda Miguel, quien escribió «#restinpeace» junto con los emojis de un par de sus manos palma con palma y un corazón blanco».

Verdaguer dedicó su última publicación de blog a su esposa, escribiendo: “Nunca me cansaré de dedicarte esta canción. ¡Eres el ladrón que me robó el corazón!” escribió, refiriéndose a su canción «Thief».

Verdaguer contrajo COVID-19 en diciembre y fue hospitalizado, según el comunicado. Su publicista en México, Claudia López Ibarra, dijo que estaba vacunado contra el coronavirus.

«Sí, estaba vacunado… pero el virus lo atacó en Estados Unidos cuando estaba presente la variante Delta», dijo López Ibarra a la AP en un mensaje de texto el viernes.

Miguel ha expresado públicamente opiniones contrarias a las vacunas.

Según la publicista, Verdaguer viajaba con frecuencia a Estados Unidos, sobre todo tras el nacimiento de Lucca, el hijo mayor de Ana Victoria, que vive en Los Ángeles.

“Lamentamos profundamente la pérdida de #diegoverdaguer, estábamos juntos hace poco cuando vino a nuestro concierto en Los Ángeles. Un abrazo para @amandamiguels y su familia”, tuiteó el dúo de cantantes argentinos Pimpinela.

Verdaguer nació en Buenos Aires el 26 de abril de 1951 y debutó como solista a los 17 años con el sencillo «Lejos del amor», al que siguieron otros como «Yo te amo» y «Volveré».

Desde 1980 vivía en México, país al que dedicó su disco «Mexicano hasta las Pampas», que fue nominado a dos premios Grammy Latino, y su continuación, «Mexicano hasta las Pampas 2», así como el disco en vivo «Mexicanísimos».

“Te puedo decir que soy más mexicano que nada. Amo a México, amo lo que ha significado México en mi vida, amo las oportunidades que México me ha dado”, dijo la artista en una entrevista con The Associated Press en 2019.

Verdaguer conoció a Miguel cuando ella tenía 18 años y él 24. Su hija Ana Victoria nació en 1983.

«Amanda Miguel ha sido mi inspiración desde que la conocí», dijo Verdaguer a la AP. “Realmente aprecio todo lo que hemos hecho juntos como pareja, como artistas, como individuos”.

En 2019, Verdaguer fue reconocido por la Sociedad Mexicana de Autores y Compositores con un premio especial por sus 50 años de carrera.

En los últimos años, Verdaguer dio el salto al streaming y acumuló más de 2 millones de seguidores en las redes sociales.

“Hay que evolucionar espiritualmente y entender el sentido de la vida”, dijo Verdaguer a la AP. “Vinimos a vivir una experiencia divina, vinimos a aprender, vinimos a darnos, vinimos a perfeccionarnos, vinimos a dar, vinimos a ayudar, porque dar y ayudar se siente mejor”.

No se dieron a conocer detalles sobre el funeral de Verdaguer.

La periodista de AP Sigal Ratner-Arias contribuyó desde Nueva York.