Muere el mejor golfista argentino Eduardo ‘El Gado’ Romero a los 67 años The Guardian Nigeria Noticias

Eduardo Romero, uno de los más grandes golfistas en la historia del golf argentino, murió el domingo de cáncer a los 67 años, informaron medios locales, citando un informe de funcionarios de su ciudad natal.

“Junto con Roberto de Vicenso y Ángel Cabrera, fue uno de los mejores golfistas de la historia de nuestro país”, dijo La Vos.

«El Cado» Romero, como se le conoce, estuvo solo en la gira europea de la PGA, donde ganó ocho títulos y ganó cerca de 8 millones de dólares.

También destacó en el Champions Tour de Estados Unidos, donde ganó dos torneos, The Tradition y el US Open.

Romero, quien se retiró del deporte, fue alcalde de su ciudad natal de Villa Allende en la provincia de Córdoba durante seis años.

Recientemente anunció su retiro del servicio público.

“Mi salud es leve y hace unas semanas comencé un tratamiento largo con altibajos, lo que me impulsa a darte mensajes que no me podía haber imaginado y para los que nunca me he preparado”, dijo en un comunicado en el hora.

“Junto a mi equipo y mi familia decidimos que lo mejor era retirarme de mis funciones como alcalde de Villa Allende”, agregó.