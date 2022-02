Estados Unidos ofrece una respuesta inicial limitada a Rusia, ya que considera sanciones más duras

“No dudo que ya estén calculando cómo implementar estos planes”, dijo Putin.

Los funcionarios estadounidenses han dicho durante meses que no existen tales planes, y Biden dijo en una conferencia de prensa en enero que Ucrania aún estaba a años de calificar para ser miembro de la OTAN. Pero no estaba dispuesto a ceder ante la demanda de Putin de que la OTAN dejara de aceptar nuevos miembros y diera una garantía vinculante por escrito de que Ucrania nunca sería parte de la alianza occidental.

Las opciones de Biden para contrarrestar cualquier movimiento militar en Ucrania en los próximos días son limitadas. Ha dicho repetidamente que no permitirá que las fuerzas estadounidenses luchen en Ucrania. Pero no hay garantía de que el conflicto no se extienda a las fronteras de Ucrania.

Europa fue regateando para los refugiados Están huyendo de una democracia moderna, aunque corrupta, cuyo presidente, Volodymyr Zelensky, estuvo en Munich el sábado defendiendo que la OTAN debería abrir sus puertas a su país y, por lo tanto, defenderlo. Los funcionarios de seguridad nacional de Biden han advertido a las empresas de servicios públicos, bancos y otras empresas estadounidenses que fortalezcan sus redes contra lo que temen que sea una ola de ciberataques y ransomware de origen ruso, que han advertido públicamente que podría desencadenarse en respuesta a las sanciones. .

Si bien las acciones de Biden el lunes por la noche fueron comedidas, su administración denunció la decisión rusa como una violación de las reglas que rigen el orden mundial.

En un comunicado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, calificó la medida de Putin como una «violación flagrante de las obligaciones internacionales de Rusia».

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó la medida de violación de los estatutos de su organización. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Celebrar una reunión de emergencia El lunes por la noche, Estados Unidos y sus aliados denunciaron las acciones de Moscú, pero Rusia tiene un veto sobre ese organismo, afirmando que podría bloquear cualquier acción.

En una declaración conjunta, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, escribieron que la UE «responderá con sanciones contra los involucrados en este acto ilegal» y que «reitera su apoyo inquebrantable a la independencia, soberanía y integridad territorial dentro de sus fronteras.” reconocida internacionalmente”.