Philips Hue Gradient Lightstrip ya está a la venta en Amazon

La iluminación inteligente Philips Hue ha sido durante mucho tiempo uno de los accesorios favoritos para el hogar inteligente tanto para aficionados como para principiantes. Esto se debe a que las luces son relativamente fáciles de usar para comenzar la automatización de su hogar, son lo suficientemente espaciosas como para construirlas y se ven geniales.

Si ya ha invertido en el ecosistema Hue, puede elegir uno más elegante Tira de luces Philips Hue Gradient por $ 212.49 En Amazon ahora, cuando recorta el cupón en la página con un 15 por ciento de descuento. El descuento reduce esta tira de LED de 65 pulgadas a un mínimo histórico, ahorrándote casi $38. A diferencia de las líneas de luz estándar de Philips, estas líneas pueden mostrar varios colores simultáneamente, lo que las hace ideales para montarlas detrás de su televisor como una luz de polarización.

Tenga en cuenta, sin embargo, que necesitará un archivo Opcional, $ 230 para ejecutar una caja de sincronización HDMI Si desea que la barra de luz receptiva coincida con los colores que se muestran en su televisor. El trato tampoco incluye Hue Hubpor lo que podría ser mejor para los usuarios que ya lo tienen.



Barra de luz graduada Philips Hue (65″) Philips Hue Gradient Lightstrip es una luz de fondo para tu televisor que combina varios colores a la vez. Se puede conectar al Play HDMI Sync Box opcional para la coincidencia de colores en pantalla en tiempo real.

Si necesita actualizar su dispositivo de transmisión, hay dos excelentes ofertas de Roku para elegir ahora mismo en Amazon. Roku Streaming Stick 4K Plus, compatible con Dolby Vision, es Todo el camino a un nuevo mínimo de $ 49 ($21 de descuento), mientras que su primo antiadherente, el Roku Express 4K Plus, es A la venta por $ 29.99 ($10 de descuento). Ambos modelos salieron en 2021 y son compatibles con 4K, aunque el Streaming Stick 4K Plus recibe el visto bueno por una mejor salida HDR y un factor de forma más optimizado; después de todo, siempre es bueno ocultar su dispositivo de transmisión detrás de su televisor.



Roku Streaming Stick 4K Plus (2021) El Roku Streaming Stick 4K Plus admite todos los principales servicios de transmisión, así como HDR10 Plus y Dolby Vision. También viene con Voice Remote Pro, que tiene un conector para auriculares de 3,5 mm para escuchar en privado a través de auriculares o auriculares con cable.



Roku Express 4K Plus (2021) El Roku Express 4K Plus reemplaza a Roku Premiere como el reproductor 4K Roku de nivel de entrada. Tiene un procesador más rápido y soporte HDR10 Plus.

Ayer, destacamos una excelente oferta en un paquete que incluye una cámara web Logitech y un micrófono Blue Yeti, que ya venció. Si aún necesitas una webcam, estás de suerte: la webcam Logitech C920S Pro A la venta en Newegg por $ 59.99 ($10 de descuento). Si no tiene prejuicios hacia Newegg, ya sea porque Historias modernas de terror de servicio al cliente. O por alguna otra razón, la webcam también está a la venta en Mejor compra por $ 59.99.

No importa dónde lo compre, Logitech C920S Pro es una excelente opción para una cámara web y obtiene nuestras mejores calificaciones como La mejor cámara web para la mayoría de las personas.. Tiene buena calidad de imagen una vez que lo sacas de la caja sin ninguna modificación, y graba en resolución 1080p a 30fps. También promociona un enfoque automático relativamente rápido y un bienvenido campo de visión de 78 grados.



Cámara web Logitech C920S Pro Uno de los mejores dispositivos que puede comprar, el Logitech C920S Pro ofrece videollamadas HD de 1080p y grabación de 30 fps.

Según Apple, y nuestra propia prueba, el Apple Watch Series 7 puede cargarse un 33 por ciento más rápido que el modelo anterior, pero necesita el cable y el adaptador de corriente adecuados para aprovechar las velocidades de carga mejoradas. Afortunadamente, este cable está a la venta si necesita piezas de repuesto o desea reemplazar un cable antiguo.

Ahora, puede obtener el cable cargador rápido magnético USB-C de Apple Watch en Amazonas Y el walmart por $ 23.99 en lugar de $ 29, que es el mejor precio hasta ahora. El cable de 1 metro también es compatible con los modelos anteriores de Apple Watch, pero si lo combina con un adaptador de corriente de 18 W o un tomacorriente superior, solo verá velocidades de carga más rápidas en la Serie 7. Apple tiene una velocidad de carga más rápida. Lista de adaptadores de corriente compatiblesAdemás, si desea garantizar la compatibilidad.



Cable cargador rápido magnético USB-C para Apple Watch El cable magnético de carga rápida de Apple con USB-C admite una carga más rápida del Apple Watch Series 7, al menos cuando se usa con un adaptador de corriente compatible. Apple afirma que carga de cero a 80 por ciento en unos 45 minutos.

Si necesita espacio de almacenamiento adicional para su Xbox Series X/S, la tarjeta de expansión de almacenamiento de 512 GB de Seagate ya está disponible. A la venta por $109.99 en B&H Photo. La tarjeta de expansión patentada coincide con la velocidad del SSD interno que se encuentra en las consolas de próxima generación de Microsoft, lo que garantiza un rendimiento rápido que puede mantenerse al día con los juegos más recientes. Podría decirse que también es una compra esencial para los propietarios de Xbox Series S, ya que la consola solo tiene 364 GB de almacenamiento utilizable.

Si no ha usado una antes, una tarjeta de expansión simplemente se conecta a la ranura abierta en la parte posterior de la consola, duplicando la capacidad de almacenamiento de la Serie S o agregando un 50 por ciento más de almacenamiento a su Xbox Series X. Solo tenga en cuenta que A $ 29.01 el cupón se aplica automáticamente al finalizar la compra, lo que reduce el SSD a uno de sus mejores precios hasta el momento.



Tarjeta de expansión de almacenamiento de Seagate (512 GB) Microsoft se asoció con Seagate para crear SSD patentados que se pueden insertar en la parte posterior de Xbox Series X/S. a la misma velocidad como almacenamiento dentro de su nueva consola.

