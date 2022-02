Prevención de apagones en Texas con energía renovable

“Si nos golpea otra tormenta este año, como Urey en 2021, la red volverá a fallar”, dijo Andrew Dessler, profesor de ciencias atmosféricas en la Universidad Texas A&M. «Esto sigue siendo demasiado arriesgado para nosotros».

«La comprensión de mucha gente sobre la energía renovable se ha vuelto muy obsoleta», dijo Dessler, que no participó en la investigación.

“La energía solar y eólica son las fuentes de energía más baratas disponibles”, dijo Dessler. «La gente parece no entender eso, y tampoco entienden que sabemos cómo hacer una red confiable que dependa principalmente de las energías renovables».

En las simulaciones, imagina que todos los vehículos fueran eléctricos o propulsados ​​por pilas de combustible de hidrógeno. Las bombas de calor eléctricas, los calentadores de agua, las turbinas eólicas y los paneles solares han reemplazado a las alternativas de combustibles fósiles. El equipo también incluyó nuevas fuentes de energía térmica, pero no nuevas centrales hidroeléctricas.

El equipo descubrió que la demanda de energía real se redujo significativamente simplemente cambiando a recursos renovables, que son más eficientes. Para todo Estados Unidos, la demanda total de energía de uso final cayó alrededor de un 57 por ciento. Los costos anuales de energía per cápita para los hogares fueron aproximadamente un 63 por ciento más bajos que el escenario de “negocios como siempre”.

Durante un evento climático extremo, es importante reducir la demanda de energía para ayudar a mantener la red en línea. En Texas, una transición ecológica completa reduciría la demanda anual promedio de energía de uso final en un 56 por ciento. También reduce las cargas máximas, o la mayor cantidad de energía que se extrae de la red a la vez. Jacobson dijo que muchos hogares también tendrán su propio almacenamiento y no necesitarán depender tanto de la red.

“La interrupción de la energía renovable está disminuyendo a medida que se observan áreas cada vez más grandes”, dijo Dessler. «Si no hace viento en Texas, podría haber viento en Iowa. En ese caso, podrían estar produciendo energía en exceso y podrían cobrarnos parte de su energía adicional».

Las baterías también se utilizan para suministrar energía cuando la energía solar o eólica es baja, pero el equipo demostró que las baterías de larga duración no son necesarias ni beneficiosas para la estabilidad de la red. Muchas de las baterías de 4 horas actualmente en el mercado se pueden conectar para proporcionar almacenamiento a largo plazo, como durante un corte de energía. Este hallazgo es particularmente útil porque la tecnología de baterías de larga duración aún puede estar relativamente lejos de llegar al mercado.

“Es un error pensar que las energías renovables no son confiables porque no estás pensando en las energías renovables per se”, dijo Dessler. «Piensas en ellos como parte de un sistema. Una red estable que presenta muchas energías renovables también tendrá una capacidad constante desplegable que se recuperará cuando las energías renovables se agoten».