Revisión: Space Force S2 conserva el encanto cómico, pero está empezando a perder su brillo

Comedia Absurda en Netflix fuerza espacial Era un favorito de Ars en 2020, fácilmente ganar un lugar En nuestra lista anual de los mejores programas de televisión. Nos encantó el humor siniestro, el escenario absurdo y el corazón inesperado del programa. Finalmente regresó con una segunda temporada, y aunque gran parte de la vieja magia permanece intacta, solo está comenzando a perder un poco su brillo, tal vez porque solo tenemos siete episodios en lugar de diez (gracias, una pandemia sin fin).

(Spoilers para el S1 a continuación).

como somos mencioné anteriormentela serie fue creada por Steve Carell y Greg Daniels (quien también creó Parques y centros recreativos Y el Descargar). fuerza espacial parcialmente inspirado en Anuncio de la administración Trump Establecerá una fuerza espacial nacional. Carell interpreta al general de cuatro estrellas Mark Naird, un piloto condecorado que sueña con dirigir la Fuerza Aérea.

Pero en el episodio piloto, sus sueños de ascenso se hacen añicos cuando lo nombran para liderar la recién formada sexta rama de las Fuerzas Armadas de EE. UU.: la Fuerza Espacial. Su nuevo nombramiento le valió una burla del competidor general de cuatro estrellas de Nerd, Kick Grappston (Noah Emmerich). Mark, un buen soldado, desarraigó a su familia y se mudó a una base remota en Wild Horse, Colorado, donde él y un colorido equipo de científicos y aspirantes a «astronautas» lucharon para contrarrestar la insistencia de la Casa Blanca en que las botas estadounidenses lleguen a la Luna (nuevamente) para 2024. , consiguiendo así un control total del espacio.

Naturalmente, NERD está en movimiento con su científico jefe, el Dr. Adrian Mallory (John Malkovich), un pacifista al que le preocupa trabajar para el Departamento de Defensa. La esposa de Mark, Maggie (Lisa Kudrow) está en prisión y su hija Erin (Diana Silvers) está molesta por tener que vivir en Colorado. El impresionante elenco principal también incluye a Ben Schwartz como el director de redes sociales, Tony Scarabeducci; jimmy o. Yang como el Dr. Chan Kaifang, asistente principal de Mallory; Tawny Newsome como la capitana Angela Ali, una piloto de helicóptero que se convierte en una de las astronautas de la misión; Don Lake como el general de brigada Bradley Gregory, asistente de Nerd.

En cierto modo, Space Force logró llevar esas botas a la luna, pero China también. En el final de S1, el presidente del Estado Mayor Conjunto se enojó por la profanación de la bandera lunar del Apolo 11 por parte de los astronautas chinos (la hicieron rodar en un rover). La estrategia de NERD de un ataque ligero en el hábitat chino fue anulada por el Ministro de Defensa, quien ordenó la destrucción de la base lunar china, lo que probablemente conduciría a una guerra total.

Mallory amenazó con renunciar y Nerd decidió desafiar sus órdenes. Esto, a su vez, llevó a Grabaston a llevar a cabo un golpe de estado y la incautación de Space Force, y el arresto de Mallory y Nerd. Se pidió a los astronautas estadounidenses que atacaran la patria china con llaves inglesas. Regresan de esta misión sospechosa solo para descubrir que los astronautas chinos han paralizado la base estadounidense, poniendo en peligro sus vidas. Y la escena.

Los críticos criticaron inexplicablemente esta primera temporada (los espectadores fueron mucho más positivos). Es posible que estos críticos no hayan estado viendo la misma serie, porque estamos aquí en Ars me encanta el espectáculoaunque el editor espacial sénior Eric Berger el tiene algunos problemas Con imágenes de tecnología espacial. que no es el escritorioni lo es vicepresidenteEso es bueno. Mi opinión:

fuerza espacialEl enfoque cómico es una delicada técnica de bisturí cuidadosamente envuelta para evitar dañar demasiado sus heridas. Hay una calidez y una emoción subyacente en todos estos personajes falibles que intentan hacer algo extraordinario, apoyándolos incluso cuando nos reímos de sus acciones… Malkovich brilla como una supernova como el Dr. Adrian Mallory, un luchador por la paz comprometido y apasionado. Enséñale, trabajando para una operación militar («El espacio debería ser una región de maravillas, no de lucha y muerte»). Su ingenio punzante y su suave sofisticación son el chip perfecto para la herida grave de Karel, la aspereza alrededor de los bordes y el general en cada libro, que siente profundamente pero mantiene esos sentimientos reprimidos, como debe hacer un buen soldado. Su amistad inesperada, forjada en el fuego de una misión casi imposible, es el corazón y el alma de la serie.

Obviamente, Netflix sintió que a la serie le fue lo suficientemente bien como para justificar una segunda temporada. La temporada comienza unos meses después del final. Angela y sus compañeros astronautas (incluidos los chinos) lograron regresar a la Tierra, y la Fuerza Espacial ahora se encuentra en una audiencia disciplinaria ante el Secretario de Defensa de la nueva administración (Tim Meadows). Nerd todavía está a cargo de Space Force, pero la incipiente agencia tiene cuatro meses para demostrar su valía, y su presupuesto se ha reducido a la mitad.

Mientras tanto, Angela lucha por reclamar el título de nueva Campeona Nacional y se distancia de su naciente relación con Chan. Lo trata como un nerd: creando un diagrama de flujo detallado con ecuaciones para evaluar una situación. (Amigo, tome una pista de la proporción de texto de rebote.) La adorable misión tripulada de Mallory a Marte recibe el hacha, dejando al astronauta solitario, el Capitán Lancaster (Patton Oswalt) en una situación precaria. La esposa de Naird, Maggie, solicita el divorcio, y Erin es ambivalente acerca de ir a la universidad, buscando un año sabático en su lugar.

El libro hace un excelente trabajo al darle a cada miembro de la talentosa banda su momento en el centro de atención. Tampoco escatiman en los pequeños momentos cómicos que podrían adornar una escena, como el hecho de que los satélites estadounidenses de la serie llevan nombres de bandas de rock de los 70 (Genesis, Rush, Blue Oyster Cult). En el episodio más fuerte, Nerd y Mallory organizan una cena diplomática con una delegación visitante de China. Mallory discute con el científico jefe de la delegación, un negador desafiante del alunizaje que explota a Mallory al condenar al ostracismo a Neil Armstrong como un «actor brillante». Mientras tanto, Nerd, un peso ligero infame, debe apuntar su propia escopeta contra el general chino para negociar con éxito una división del 50/50 de los recursos de la Luna.

Sin embargo, debido a la corta temporada, S2 no tiene respiro para desarrollar las notas de gracia que enriquecieron la narración en esa primera temporada, especialmente en cuanto a las relaciones personales. Los personajes no se desarrollan mucho, lo que hace que todo este aspecto parezca un poco flaco. En particular, extrañé los momentos sutiles entre Nerd y Mallory, a pesar de que Carell y Malkovich ofrecen sus actuaciones impecables habituales. Esta sigue siendo una serie muy alegre y tranquila, y estoy alentando una tercera temporada completa sin las limitaciones de filmar durante una pandemia en toda regla.

La segunda temporada de fuerza espacial Transmitiendo ahora en Netflix.

