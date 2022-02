Una explosión solar masiva capturada por una nave espacial impulsada por energía solar

Agencia Espacial Europea /[{» attribute=»»>NASA Solar Orbiter spacecraft has captured the largest solar prominence eruption ever observed in a single image together with the full solar disc.

Solar prominences are large structures of tangled magnetic field lines that keep dense concentrations of solar plasma suspended above the Sun’s surface, sometimes taking the form of arching loops. They are often associated with coronal mass ejections, which if directed towards Earth, can wreak havoc with our technology and everyday lives.

Este último evento ocurrió el 15 de febrero de 2022 y se extendió millones de kilómetros en el espacio. La eyección de masa coronal no estaba dirigida a la Tierra. De hecho, se está alejando de nosotros. No hay rastro de la erupción en el disco solar que mira hacia la nave espacial, que actualmente se está acercando a la línea de la Tierra y el Sol, lo que significa que debe haberse originado en el lado del Sol que está de espaldas a nosotros.

Las fotos fueron tomadas por «Full Sun Imager» (FSI) de . Imagen ultravioleta extrema (EUI) en el Orbitador Solar. FSI está diseñado para observar el disco solar completo incluso durante los pases cercanos al Sol, como durante el próximo corredor del perihelio el próximo mes. En el acercamiento más cercano el 26 de marzo, en el que la nave espacial pasará a 0,3 veces la distancia entre el Sol y la Tierra, el Sol llenará una porción mucho mayor del campo de visión del telescopio. Por el momento, todavía hay mucho «margen de ancho» alrededor del disco, lo que permite que el FSI capture detalles sorprendentes de aproximadamente 3,5 millones de km, que es cinco veces el radio del Sol.

Otros telescopios espaciales como ESA/NASA SOHO .satélite A menudo se ve actividad solar como esta, pero más cerca del sol o más lejos por la membrana, que bloquea el resplandor del disco solar para permitir imágenes detalladas de la propia corona. Por lo tanto, la prominencia observada por Solar Orbiter es el evento más grande de su tipo capturado en un solo campo de visión junto con el disco solar, lo que abre nuevas posibilidades para aprender cómo eventos como estos se relacionan con el disco solar por primera vez. Al mismo tiempo, SOHO Puede proporcionar vistas complementarias a mayores distancias.

También hubo otras misiones espaciales observando el evento, incluida la sonda solar Parker de la NASA. La próxima semana, Solar Orbiter y Parker Solar Probe realizarán observaciones personalizadas conjuntas durante el paso del perihelio de Parker.

Incluso las naves espaciales no dedicadas a la ciencia solar sintieron su explosión – Agencia Espacial Europea /[{» attribute=»»>JAXA BepiColombo mission, currently in the vicinity of Mercury’s orbit – detected a massive increase in the readings for electrons, protons, and heavy ions with its radiation monitor.

And while this event did not send a blast of deadly particles towards Earth, it is an important reminder of the unpredictable nature of the Sun and the importance of understanding and monitoring its behavior. Together with ESA’s future dedicated space weather mission Vigil, which will provide unique views of events like these, we can better protect our home planet from the Sun’s violent outbursts.