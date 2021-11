Saudi FM se reúne con el presidente del Parlamento argentino en Buenos Aires

Teherán: durante miles de años, las mezquitas han servido como santuarios para los islamistas de todo el mundo. Pero la Conferencia de Arte Islámico de Idra es mucho más invisible al explorar el significado más profundo y los efectos espirituales que las mezquitas tienen en sus comunidades.

La conferencia es una colaboración entre el Premio Abdullatif Al-Fosan de Arquitectura de Mezquita e Idra, un sitio líder para las artes y la cultura.

Se llevó a cabo del 24 al 25 de noviembre y cubrió muchas perspectivas, muchos temas y estudios de un grupo de oradores de élite de todo el mundo.

Rápido Cierto Los elementos y fragmentos de las dos mezquitas sagradas de La Meca y Medina, tomados del Museo Nacional de Riad, exhiben 84 obras del Museo de Arte Islámico de El Cairo bajo el Consejo Supremo de Arqueología Egipcia y 34 elementos de la colección de Idra.

Ashraf Faqih, jefe de la división de programas de Idra, dijo a Arab News: «Tenemos filósofos, historiadores, miembros del consejo de administración del museo y pensadores, todos discutiendo varios aspectos de la mezquita, no solo un edificio, sino una criatura». El Islam ha sido una parte integral de la civilización humana desde sus inicios.

“Cuando hablamos de objetos, estamos hablando de las partes concretas e intangibles de la mezquita, las artesanías, las donaciones, las escuelas de pensamiento y las ideas que viven alrededor de la mezquita. Todos estos son una parte esencial e importante de nuestra identidad no solo como musulmanes y árabes, sino como ciudadanos del mundo ”, agregó.

Utilizando estudios recientes, el director de Idra, Abdullah al-Rashid, discutió el futuro de la mezquita, describió su forma y función, y cómo los 3,5 millones de mezquitas en todo el mundo cambiarán con el tiempo.

Al-Rashid anunció que Idra lanzaría un concurso relacionado con mezquitas centrado en estudiantes universitarios. Como parte del evento, los organizadores reunirán a una serie de expertos de universidades de todo el país para reunir ideas, ideas creativas y visiones de futuras mezquitas para la juventud saudí.

La conferencia facilita un debate en profundidad y una comprensión importante del desarrollo histórico de las mezquitas, con un enfoque particular en la preservación y el resurgimiento del arte y la cultura islámicos.

Sus seis temas son la evolución de la mezquita, la función de la belleza y los materiales de la mezquita, la estética de la mezquita, la arquitectura tradicional y la protección y reactivación de la mezquita desde la mezquita hasta el museo.

Uno de los mejores resúmenes presentados durante el primer día de la conferencia fue The New Perspective on Islamic Architecture, Loudspeaker Mosque, de Michael Frischkopf, profesor de música étnica en la Universidad de Alberta, Canadá.

Frishkopf dijo a Arab News: “La arquitectura es para toda la vida. Debe ser utilizado por la gente, la gente vive en arreglos sociales. En cuanto a la mezquita, existe una relación espiritual que incluye sonidos. Es importante para la vida social, debido al habla y la expresión, expresa emociones. Así que llamé a la mezquita un objeto sonoro, que está mucho más cerca de la función espiritual de la mezquita que de la escena.

“La raíz de la palabra masjid (mezquita en árabe) es sajood, que es el acto de sajdah. Es un acto de postura de sonido, por lo que una mezquita va detrás de la idea de un edificio, y si miramos la esencia espiritual de la mezquita, debemos centrarnos en la postración. El campo de visión se obstruye cuando la frente toca el suelo pero los oídos están abiertos ”, agregó Frishkop.

Los debates en la conferencia muestran que el valor ganado por las mezquitas a lo largo del tiempo debe preservarse e integrarse en el futuro.

Bajo el tema del Renacimiento de las Artes de la Mezquita, el Gerente de Proyectos de Jordania Minwar al-Mehd, con énfasis en la ingeniería arquitectónica y el diseño, discutió el Minbar de Ensalada en la Mezquita Al-Aqsa, un diseño, industria y el sermón islámico más famoso. Arte, y cómo estaba hecho de madera grabada y marfil tallado y elaborado con adornos e inscripciones por hábiles artesanos.

Destacó los grandes esfuerzos que se están realizando en todo el mundo árabe para crear una potencia alternativa que renovaría los restos del sermón original reducido a cenizas en el incidente de 1969. La nueva edición fue reconstruida por artesanos y carpinteros turcos y asiáticos en Jordania y luego se trasladó a la Mezquita Al-Aqsa. Al-Mehd dijo que la naturaleza sutil de la geometría en el arte islámico se aplica a la antigua mezquita y su valor.

Shatr Al-Masjid: El arte de la orientación

Farah Abu Sullaih, directora del museo en Idra, dijo a Arab News: «Existe un gran interés y reconocimiento en el arte y la cultura islámica en todo el mundo, pero la investigación de Idra ha encontrado conceptos erróneos y sentimientos establecidos en este campo. La exposición de clausura, Shatr Al-Masjid: El arte de la orientación, es mundial Por primera vez, el impacto significativo que rodea a este tema aborda esta brecha en el conocimiento y la comprensión de la historia y la cultura.

La exposición muestra la estética, la evolución y la función de la mezquita, reuniendo la colección más completa de obras maestras de arte islámico jamás exhibida en el Reino, con asociaciones sin precedentes en todo el mundo y a nivel nacional. Abarca muchas partes de las dinastías islámicas más importantes, desde los ayubitas y fatimíes hasta los mamelucos y otomanos, abarcando diferentes estilos y períodos de más de 1.000 años de historia.

La exposición muestra 10 modelos 3D de mezquitas antiguas de todo el mundo, comenzando con la Mezquita de la Mezquita y mostrando el orden cronológico. También muestra cómo otras mezquitas se inspiran en su estructura, función y arquitectura.

Es el fundador y director del Centro de Investigación Hajj, que fundó en 1975. Sami Angawi fue uno de los principales investigadores que ayudó a lograr la conclusión final del modelo 3D de la Mezquita del Profeta durante la época del Profeta Mahoma. Mostrado en la exposición.

“He estado buscando y trabajando en Makkah y Medina durante los últimos 40 años. Colaboramos con Idra en la creación de este modelo particular de la Mezquita del Profeta ”, dijo Angawi a Arab News.

“Es muy importante ocuparse de las mezquitas de La Meca y Medina y renovarlas para que puedan mostrarse en realidad virtual a través del tiempo y el espacio porque estamos tratando de convertir lo que está documentado en los libros en una realidad visual. Esta es una de las decisiones que hemos tomado con Idra y estamos haciendo muchas cosas ”, agregó.

La exposición utiliza cuatro técnicas para mejorar y enriquecer la experiencia del visitante: audioguías, pantallas, líneas de tiempo interactivas y cascos de realidad virtual con cinco mezquitas de todo el mundo. Una vez que un visitante usa un auricular, se lo llevará a un recorrido por las mezquitas, lo que brinda a los no musulmanes la oportunidad de experimentar y caminar por las dos mezquitas sagradas.

Abdullah Alkadi, profesor de planificación urbana y regional en la Universidad de Dammam, dijo a Arab News que estaba tratando de encontrar un vínculo entre Astrolab y los dispositivos GPS como parte de su investigación para la exposición. «Me concentré en el tiempo y el lugar porque cada transacción en el mundo se interpone entre estos dos aspectos», dijo.

«Traté de conectarlo con herramientas antiguas como el GPS y el Astrolab que se usaban en el pasado. Traté de mostrar cómo se introdujo el Astrolab durante los últimos siglos. Aquí está la conexión entre la tecnología GPS y la capacidad de usar y analizar el espacio y tiempo y conecta muchas cosas del pasado, presente y futuro ”, agregó.

Arte Masjid

Al margen de la conferencia, una exposición titulada «El arte de la mezquita» mostró obras contemporáneas relacionadas con las mezquitas de todo el mundo junto con Mount Turquoise. La exposición destaca los ornamentos arquitectónicos y escritos a mano que incluyen paneles, muebles, esteras de oración y más.

El complejo King Abdul Aziz para la Sagrada Kaaba Kiswa también asistió a la conferencia de tres días, mostrando las herramientas utilizadas para lavar la Sagrada Kaaba, así como algunas antigüedades, un modelo 3D de Makkah Ibrahim y más.

Los visitantes tuvieron el honor de participar en el tejido del área de Kiswa ubicada en la piedra negra. La sección se colocará a finales de este año, utilizando hilos de seda cruda y alambres de plata bañados en oro.

Abu Sullaih dijo: “Idra lleva la conversación a las comunidades con un programa de divulgación donde el público puede compartir sus fotos e historias para publicar en la plataforma de Idra. La información integrada de las exposiciones y la conferencia refleja la importancia del aprendizaje, el desarrollo de la disciplina y la preservación de las mezquitas y el patrimonio cultural.