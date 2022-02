Startup espacial argentina Satellogic cotiza en bolsa en Nasdaq

No te preocupes, hablamos:

satellogic es un proveedor líder de imágenes satelitales de alta resolución. Comenzó a cotizar en NASDAQ con el símbolo de cotización $ SATL después de que pudo completar su fusión de empresa de adquisición de propósito especial (SPAC).

La empresa argentina ya había anunciado su combinación de negocios con CF Acquisition Corp. V en julio de 2021, con una valoración de US$ 850 millones. La tecnología espacial obtiene aproximadamente US $ 262 millones de la transacción, que incluye un PIPE de US $ 100 millones liderado por SBLA Advisers Corp de SoftBank. y el patrocinador de SPAC, Cantor Fitzgerald.

Además, recibió US$150 millones en financiamiento de colocación privada de Liberty Strategic Capital, quien es la firma de capital privado del exsecretario del Tesoro estadounidense Steven Mnuchin.

El año pasado, Satellogic había firmado un acuerdo con SpaceX, la empresa aeroespacial del multimillonario Elon Musk, para el lanzamiento y puesta en órbita de sus nanosatélites. Con la salida a bolsa, podría convertirse en una de las empresas más importantes de Argentina.

Un referente en la tecnología espacial latina

tecnología espacial es reconocida por ser la primera empresa de análisis geoespacial integrada verticalmente del mundo. Es capaz de ofrecer imágenes geoanalíticas integrales, asequibles, de alta frecuencia y alta resolución. Con su red de nanosatélites, la compañía produce datos de observación de la Tierra asequibles y de calidad comercial para respaldar la toma de decisiones diaria.

La startup con sede en Buenos Aires es conocida por su integración vertical. Satellogic ha fabricado su propia serie de naves espaciales con servicios avanzados de procesamiento de datos.

Hoy, Satellogic puede proporcionar datos e imágenes invaluables a diversas industrias, desde la agricultura hasta la militar, que pueden ver cómo cambia el mundo ante nuestros ojos.

Se estima que para 2025 la startup tendrá más de 300 satélites en órbita. Estos satélites darán una vuelta a la tierra cada 90 minutos para realizar diariamente diversas comprobaciones y recopilar información a través de sus cámaras. Con este tipo de información se podría observar toda la superficie de la tierra.

