La hesperidina no es una bebida que pueda encontrar en ninguna licorería en Maine o en muchas tiendas o bares en cualquier lugar de los Estados Unidos. Está aromatizado con piel de naranja y una mezcla de hierbas y hierbas, como la versión menos dulce de Cointreau o los otros tres segundos.

Aún así, Aberdeef, el licor nacional de Argentina, fue creado hace más de 150 años por Melville Sewell Bakley, un banger en Buenos Aires. ¿Cómo alguien de Bangor creó una bebida alcohólica icónica de América del Sur? Todo comienza en las calles normales de Queen City.

Bagley, nacido en 1838, es hijo de Sewell y Sarah Bagley del condado de Waldo. Creció en Bangor en las décadas de 1840 y 50, tiempo durante el cual Bangor era conocida como la «Capital mundial de la madera». Aunque se sabe poco sobre la adolescencia de Bagley en Maine, exponerlo a un entorno de trabajo así puede haber inspirado su naturaleza emprendedora.

En 1860, Bagley había dejado Maine y se mudó a Nueva Orleans, donde hizo su fortuna como comerciante de productos secos. Sin embargo, en 1861, con el estallido de la Guerra Civil, su negocio se agotó. Se desconoce en este momento qué hará después de dejar el cargo.

Allí, se dice que Bagley trabajó en una farmacia. Farmacia La Estrella, Que todavía está en el negocio hoy. Ávido hombre de negocios, comenzó a experimentar con la creación de un tipo de bebida alcohólica que estaba muy enojado en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, y pensó que podría hacerse famoso en América del Sur.

Al notar que los naranjos amargos estaban esparcidos por toda la ciudad, Bagley recogió sus pieles, las empapó en vino y agregó varias hierbas y otros ingredientes botánicos, y finalmente, en 1864, obtuvo la mezcla perfecta. Lo llamó Hesperidina, en honor a las antiguas ninfas griegas conocidas como Hespérides, y habló de sus beneficios para la salud.

Fábrica de Bagley en Buenos Aires, Cuartel (c. 1890)

Según The Culture Trip, un sitio web de viajesBagley, Hesperidina «estimula y tonifica el sistema nervioso; promueve secreciones saludables del cuerpo … [and is] Un remedio seguro y agradable para la dispepsia, indigestión, estreñimiento, diarrea cólico, diarrea, clorosis y ataques nerviosos del estómago, intestinos, cabeza y corazón. Como en Bangor Vic y Courier, Precursor del Bangkok Daily News.

En la primera forma de marketing de guerrilla, Bagley pintó las paredes y se imprimieron los carteles ocultos. «Se acerca la Hesperidina» Y ponlos por Buenos Aires. Supuestamente tenía un carrito cargado con botellas de ingredientes «accidentalmente» frente a las oficinas del periódico, lo que les dio a los periodistas una muestra de su mezcla.

En unos pocos meses, Hesperidina se hizo tan popular que se crearon muchas falsificaciones en todo el país. Para evitar que se colaborara con su marca, Bacley acordó con el gobierno argentino la creación de una oficina de patentes y Hesperidina se convirtió en la primera emisión de marcas del país. Para evitar la falsificación, la etiqueta se imprimió en los Estados Unidos. La bebida fue tan popular que durante la guerra de la Triple Alianza entre Paraguay y sus aliados Argentina, Uruguay y Brasil, el ejército argentino proporcionó a los soldados bebida para calmar sus estómagos.

Sin embargo, Bagley no estaba satisfecho con ser simplemente un barón de las bebidas alcohólicas. En 1875, su empresa comenzó a producir una gama de galletas, que finalmente superó a Hesperidina como la oferta insignia de Bagley.

Cortesía de Instagram

Bagley no vivió lo suficiente para ver a su compañía, y todavía es Mayor fabricante de galletas y bizcochos de Argentina. Murió en 1880 y su esposa Mary aceptó la operación del negocio. Es posible que los parientes lejanos de Bagley todavía estén en Maine y Nueva Inglaterra, pero pocos se han dado cuenta de quiénes fueron sus antepasados.

En 1994, Bagley fue vendida a la multinacional francesa de alimentos Donon, y en 2004, la empresa vendió la marca Hesperidina a Tres Blasones, que fue adquirida por otra empresa, Grupo Cepas SA 2018.

En las décadas de 1940 y 1950, la hesperidina era la bebida más picante de Argentina, especialmente Popular en bares de tango. Hoy, la Hesperidina es un poco más vieja, considerada la «bebida de los viejos» en los bares de moda de Buenos Aires, aunque los mezcladores contemporáneos son lentos. Intentando restaurar su estado Como motivo de orgullo nacional, los representantes de su empresa matriz dijeron que espera comenzar a vender botellas fuera del país en 2018.

A pesar de sus altibajos en popularidad, lo cierto es que fue un búnker quien inventó una bebida que llegó a simbolizar a la nación sudamericana.

Ahora bien, ¿cuándo puedo comprar en Maine?

