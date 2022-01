Windner de Argentina refleja la alegría de mezclar uvas para lograr un ‘vino con una identidad única’

Los 30 años de vida de Rodolfo «OP» Chatler continúan girando en torno a la creación del mejor Cabernet Sauvignon en un país famoso por sus uvas exóticas. Mientras estaba teniendo un gran éxito con su Cabernet, pasó a hacer Malbeck. Ahora representa la mitad de las exportaciones de vino de Argentina.

Nativo del Valle de Yugo, Argentina, por unanimidad Elaborado con el corazón del Cabernet Maker, el Malbeck crea su propia singularidad, y actualmente es el vino argentino de alta calidad más vendido en los Estados Unidos. producido en Los viñedos son mascotas En Mendoza.

Sus viñedos están ubicados al pie de la Cordillera de los Andes, a mil metros del río Mendoza. Cuando los vientos descienden de las montañas, soplan a través del río, promoviendo amplios rangos de temperatura. El suelo es principalmente sedimentario, con una superficie arcillo-arcillosa, roca que se encuentra a una profundidad de unos 2 pies.

Las características distintivas del Valle de Uco -su gran altitud, más de 300 días de sol y diversos tipos de suelo- dan vida a los vinos de Unánime, que se traducen en taninos maduros, sabores ricos y una personalidad rica y ambigua.

Chatler crea sus vinos con el objetivo de transmitir sus experiencias, recuerdos y aventuras. Proviene de una familia vinícola y tiene recuerdos únicos de entrar a la bodega en el sótano de su abuelo. Sus vinos nos recuerdan que cada momento compartido debe ser preservado Y Celebrando.

Aquí está la pregunta y la respuesta de Sattler que arroja más luz sobre los antecedentes de Sattler, su experiencia en la elaboración del vino y el país y la región donde se producen sus vinos.

k Cuéntanos sobre tu familia vinícola y cómo recuerdas haber crecido.

A, mi abuelo austriaco, nació a fines del siglo XIX en un pueblo del norte de Italia cerca de Trento. Proviene de una familia de horticultores y horticultores que trabajan en pequeñas terrazas formadas en las laderas de las montañas.

A principios de 1900, mi abuelo vino a Mendoza, Argentina, y comenzó a cultivar uvas con sus hermanos. Mi padre nació en 1920 y también se convirtió en viñador y enólogo. Juntos, cultivaron uvas y elaboraron vinos en una pequeña bodega que compraron, trabajando principalmente con variedades italianas traídas del pueblo donde nació mi abuelo.

Crecí jugando y aprendiendo con mi papá y mi abuelo en esa pequeña bodega. Mis juegos giraban en torno a la elaboración de vinos, y mis mascotas se refugiaban en murciélagos en sótanos oscuros y húmedos, descansando con vino añejo.

k ¿Qué no sabías cuando empezaste con la enología?

R, Cuando inicié este negocio, la industria vitivinícola en Argentina estaba enfocada al consumidor interno, momento en el cual el individuo consumía un promedio de 80-90 litros por año. [For reference, today the countries with the highest wine consumption drink around 40 liters per capita annually]. Esto impresionó mucho al mercado interno, y Argentina no buscó mercados externos para exportar sus vinos.

A fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, el mundo comenzó a descubrir vinos argentinos, principalmente Malbec, que veníamos produciendo maravillosamente durante muchos años. Pero debido a que nos enfocamos en el mercado interno, muchos de nuestros vinos no satisfacían las necesidades de los mercados al aire libre, y el Malbec, como uva, no tenía la popularidad de otras variedades que ya habían conquistado el mundo del vino. Sin embargo, en unos años más encontraremos nuestra identidad como actor en el escenario mundial, y ahora nuestros vinos argentinos son los mejores del mundo.

k ¿Cuál es tu mayor desafío y diversión al hacer vino?

R, Argentina produce el mejor malbeck del mundo y tiene las condiciones inmejorables para producir también otras variedades. Mi mayor desafío es hacer de Argentina el mejor productor de Cabernet Sauvignon. [the king of red grapes], y mi mayor placer es mezclar vinos y jugar con diferentes uvas para lograr el vino final con una identidad única.

k Malbec vs. Mencione dos diferencias principales al trabajar con Cab. சாவிக்னான்.

A, Malbec vs. La principal diferencia al trabajar con Cabernet Sauvignon es el tipo de tratamiento y procedimiento que utilizamos al momento de masajear los hollejos, así como el momento de separar los hollejos del vino fermentado. Define la estructura del vino, y la vida que toma en las etapas posteriores de crianza en barricas y botellas.

Otra diferencia fundamental es el tiempo que dura el período óptimo de cosecha. Será más largo en el caso del Malbeck, y mucho más corto y limitado en el caso del Cabernet Sauvignon.

Los viñedos de Mascot están ubicados en las estribaciones de los Andes, a menos de una milla del río Mendoza en Argentina. Con una superficie de unas 250 hectáreas, este viñedo sufre los vientos fríos de las montañas y los ríos.

k Es seguro decir que mis lectores pudieron ver los vinos del Valle del Yugo en Argentina pero no sabían mucho al respecto. ¿Qué necesitan saber sobre los vinos que provienen de allí y cuáles son las mayores barreras para el cultivo de la vid?

R, El Valle de Uco es una de las mejores regiones vitivinícolas de Argentina. La combinación de altura, suelo aluvial, agua de deshielo de la Cordillera de los Andes, días soleados, lluvias escasas, algunas plagas y una excelente ola de calor crea condiciones inmejorables para la maduración de la uva y la producción de vinos concentrados y de alta calidad. .

Nuestros mayores desafíos incluyen nevadas y granizadas que caen en algunas áreas, cubriendo grandes áreas de cultivo; Estos son los riesgos de causar el mayor daño en términos de cantidad y calidad. Sin embargo, cada año renacen las esperanzas de una nueva cosecha, inspiradas en los mismos sentimientos que han impulsado a los bodegueros de generación en generación antes que nosotros.

