Parece que el contrato ha sido firmado y sellado porque WWE está comenzando a provocar el regreso de Cody Rhodes.

Durante una promoción de The Miz cuando habló sobre su compañero de equipo, se refirió a él como «Dashing» y aparentemente se burló de Cody Rhodes como su compañero. Rhodes fue referido como «Dashing» Cody Rhodes por un corto tiempo durante su primera carrera en la WWE. The Miz finalmente reveló que no sería Cody sino Logan Paul quien sería su compañero de WrestleMania. La mención de «DASHING» también se incluyó en un tweet en la cuenta oficial de Twitter de WWE.

Más tarde, durante el clip de Edge, la cuenta de Twitter de la WWE se refirió a «Smoke and Mirrors», que también era el nombre de la antigua canción de la WWE de Cody.

Ahora está claro que firmó porque WWE no se burlaría de Cody Rhodes si no viniera. Además, PWInsider informó que Rhodes estuvo en Orlando durante el fin de semana y estaba programado para practicar en el Performance Center. No se sabe cuándo hará su debut real y a quién se enfrentará en WrestleMania 38.

