Buenos Aires Times | Argentina Fintech Ula Mexican Bank adquiere ABC Capital

La startup argentina de servicios financieros Ualá llegó a un acuerdo para adquirir el banco mexicano ABC Capital SA como parte de un esfuerzo creciente en el exterior.

Ualá, valorada en 2.500 millones de dólares en su última ronda financiera, comprará el 100 por ciento de ABC Capital, con sede en Monterrey, según su fundador y director ejecutivo, Pierpaolo Barbieri. Como parte de la transacción, los actuales accionistas de ABC se convertirán en accionistas minoritarios de Ualá. El valor de las transacciones no fue revelado y la compra estuvo sujeta a la aprobación de los reguladores de México.

“Nuestro compromiso con la recaudación de fondos en México es absoluto”, dijo Barbery de la Ciudad de México. «La adquisición de ABC Bank nos permitirá brindar una amplia variedad de servicios financieros dentro de nuestro ecosistema y acelerar enormemente nuestro crecimiento en el mercado mexicano».

Para Ualá, que brinda servicios financieros a través de una aplicación móvil, este acuerdo incluye el acceso a la licencia bancaria de ABC, lo que le permite incrementar la cantidad de servicios que puede ofrecer en México. La adquisición también marca una segunda asociación con el banco para hacer crecer su negocio. En abril, llegó a un acuerdo para adquirir Wilobank, el banco digital de Argentina, con la aprobación regulatoria nacional pendiente.

Ualá inició operaciones en México en septiembre de 2020 y ya ha emitido 350.000 tarjetas prepagas allí. Es la última empresa sudamericana en saltar al sector bancario más activo de México, donde un grupo de nuevas empresas emergentes se están integrando a medida que toman el control de los principales bancos globales del país. MercadoLibre Inc está creciendo rápidamente en el espacio fintech mexicano, mientras ingresa al país con el apoyo de Nu Pagamentos o Nubank, JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group Inc y Bank of America Corp.

Aún así, Nubank anunció en septiembre que ambos no tenían licencias bancarias y habían adquirido un prestamista no bancario en el país.

Ualá está respaldada por pesos pesados ​​como la empresa japonesa Softbank Group Corp, la empresa china de internet Tencent Holdings Limited y el multimillonario George Soros.

Cemex SAB de CV, una cementera con sede en Monterrey, es uno de los mejores socios de ABC Capital, según su sitio web.

Carolina Millan y Georgina do Rosario, Bloomberg