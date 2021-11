Origen hizo reclamos adicionales sobre un futuro cinturón de litio en Argentina

Noticias e investigación antes de que se entere en CNBC y otros. Solicite su prueba gratuita de 1 semana Street Insider Premium Aquí.

Vancouver, Columbia Británica – (Newsfile Corp. – 8 de noviembre de 2021) – Origin Resources Inc. (CSE: ORGN) (FSE: 4VXA) («Compañía» u «Origen») Me complace anunciar que la provincia de La Rioja en Argentina ha otorgado ahora el derecho a explorar 21.000 hectáreas adicionales dentro del futuro cinturón de litio que se extiende desde Los Sapidos Salar en el norte de San Juan hasta la provincia de La Rioja. Los dos paquetes de reclamaciones de la compañía cubren ahora un total de 47.000 hectáreas (ha) y son conocidos por sus lagos salados amarillentos o secos.

Figura 1: Mapa de ubicación del cinturón de litio de Los Sapitos

Para ver una versión mejorada de la Figura 1, visite:

https://orders.newsfilecorp.com/files/7117/102370_e125814c042f08e0_001full.jpg.

La estructura tectónica de los cinturones, la actividad geotérmica y la química del agua salada observada son similares a las del triángulo de litio del norte, lo que forma la capacidad de detectar trampas estructurales para aguas que contienen litio en profundidad. El área trata vastos depósitos aluviales de arena y arcilla que nunca han sido explorados por su contenido de litio. Se ha realizado muy poca investigación sobre el litio dentro del área del proyecto, y el enfoque inicial es realizar un estudio geofísico regional que controlará las estructuras, la forma de la cuenca y, en consecuencia, las trampas potenciales dentro de las cuencas. Además, el equipo realiza un muestreo sistemático de salmuera, pero también explora el tamaño y las propiedades de las arcillas ricas en litio. Se ha identificado ulexita (un mineral que se evapora de boro) en todo el cinturón e indica la presencia de salmuera concentrada que contiene boro, que es un indicador del futuro del litio.

«Controlar un área de 47,000 hectáreas en esta región de litio recientemente identificada es otro cambio de juego para nuestros socios. Esperamos que el equipo de Origen pise el terreno en las próximas semanas para desbloquear el valor que vemos en esta propiedad», dice Blake Morgan. Presidente de la empresa.

Figura 2: Reclamación de las propiedades en el corredor tectónico

Para ver una versión mejorada de la Figura 2, visite:

https://orders.newsfilecorp.com/files/7117/102370_e125814c042f08e0_002full.jpg.

Actualización de litio de Terranova

La empresa ha obtenido los permisos de investigación necesarios en Terranova y ha comenzado el trabajo de campo. Se espera que esta primera muestra y la fase esperada del proyecto demoren aproximadamente 6 semanas.

Se pueden encontrar más detalles del proyecto en el sitio web de la empresa. www.origenresources.com. Confeng Lithium Corp., uno de los proveedores de litio más grandes del mundo, posee el 4,3% de Origen.

John Harrop, b. Una persona calificada, como se define en Geo., NI 43-101, supervisó el producto o respaldó la divulgación científica y técnica en el comunicado de prensa. Señor. Harrop trabaja en Coast Mountain Geological Limited. Es independiente de la empresa según se define en NI 43-101.

Sobre Origen

Origen es una firma de investigación dedicada a la creación, adquisición y mejora de propiedades básicas de metales preciosos y litio. La compañía actualmente posee una cartera de cuatro proyectos de metales básicos y preciosos de propiedad total en el sur de Columbia Británica, con una participación del 100% en Middle Ridge y una participación del 100% en el proyecto LGM de 26,771 hectáreas. Programa Oro, 100% de interés en 13 oportunidades de litio en Terranova y la opción de recibir el 100% de interés en un nuevo cinturón de litio que crece en Argentina.

En nombre de Origen,

Blake Morgan

presidente

Para obtener más información, comuníquese con el presidente Blake Morgan al 236-878-4938 o con Gary Schellenberg, director ejecutivo al 604-681-0221.

