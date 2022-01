Conoce a las personas que trabajan en el principal centro de monitoreo de Argentina

Alto La Puna d Atacama, meseta árida Argentina Comparte con Chile, Es un portal solitario al universo. El Laboratorio de Robótica Óptica Transitoria (TOROS) del Sur está ubicado a 4.660 metros o 15.000 pies sobre el nivel del mar, donde la combinación del cielo despejado del desierto y la baja contaminación lumínica ofrece a los investigadores la oportunidad de observar algunos de los fenómenos más intrigantes del universo. Incluyendo ondas de espacio-tiempo conocidas como Ondas gravitacionales. toros Es el primero de los tres centros de monitoreo planificados para el sitio; Con el tiempo, se integrará con instalaciones dedicadas a la vigilancia infrarroja y el seguimiento de posibles peligros extraterrestres, como desechos espaciales y asteroides.

Por ahora, sin embargo, TOROS es el único centro de investigación independiente en esta hermosa pero inquietante extensión de la provincia argentina de Salta. Pequeños ingenieros, investigadores y paramédicos que trabajan arduamente en el observatorio más alto del país comparan sus duras y desafiantes condiciones con las de la Antártida. Atlas Abscura Dos miembros del equipo de TOROS hablaron con el astrónomo Matthias Schneider y el ingeniero Horacio Rodríguez sobre cómo sería vivir y trabajar en un sitio remoto.

Horacio Rodríguez (derecha) y otros miembros del equipo TOROS montan un telescopio en el sitio. Centro astronómico McCann

¿Qué tan difícil es llegar al sitio y dónde te quedas?

Rodríguez: Con el vehículo del equipo, toma seis horas viajar desde la gran ciudad cercana de Salta hasta Dólar Grande, un pequeño pueblo cerca del sitio. Como no teníamos vehículo, tuvimos que tomar un autobús. Córdoba, a Salta, y de allí a Tolar en otro autobús. El último autobús tenía que viajar una vez por semana y tardaba unas 10 horas en llegar a la piel. [In Tolar] Vivimos juntos en un edificio público utilizado para actividades sociales y reuniones.

¿Qué se puede hacer en TOROS que no se pueda hacer en ningún otro lugar?

Schneider: La principal ventaja es la calidad del cielo. [We have] 90 por ciento de probabilidad de tener un cielo despejado. Ese porcentaje, en otras estaciones de monitoreo, alcanza solo el 50 por ciento. [Here] Puede hacer observaciones largas, por ejemplo, Tránsito de exoplanetas, [when a planet passes in front of its star]. Puede notar estrellas tenues y mirar profundamente en el espacio con excelente calidad.

¿Qué harías si terminaras tus tareas y salieras del observatorio y te encontraras en medio del desierto?

Rodríguez: Me encantaría ver la geografía de ese lugar. Hacia el oeste se pueden observar hermosos paisajes amplios, donde se puede ver la cordillera de los Andes, y hacia el este se pueden observar salares y nevados. La serenidad que brinda la montaña es difícil de explicar y la oscuridad de la noche permite ver las estrellas o sus cúmulos a simple vista. Y no se puede ver en otras partes del país.

En 2019 se mostró, aún en construcción, una de las tres estaciones de observación del sitio TOROS; Al fondo hay otra instalación dedicada a los estudios infrarrojos del cielo nocturno. Cortesía Centro Astronómico Macón

¿Cuál es la parte más difícil del trabajo?

Rodríguez: yo tambien trabajé Antártida Puedo decir que las condiciones en Macon a menudo no son diferentes en términos de clima severo. Sin duda, cavar un pozo es la parte más difícil cuando tenemos que realizar un trabajo físico. Si te acostumbras a reducir altura, te verás privado de más capacidad física por falta de oxígeno a esa altura. También algunas noches hay que trabajar al aire libre con la herramienta manual a varios grados bajo cero.

¿Cómo sería pasar semanas en una meseta distante?

Schneider: Sabemos lo grande que puede afectar a la mente una fatiga, por lo que tratamos de prevenir sus efectos. Reúne al grupo en momentos tensos. Solemos comer juntos: Horacio hace milanés, Un estofado de pollo con carne frita y patatas. Cocino polanda y finalmente tuvimos que tirarla, ni siquiera los perros querían comérsela.

La baja contaminación lumínica y la alta probabilidad de cielos despejados arrastraron a los astrónomos al espacio distante. © Gianluca Lombardi

¿Cuál fue una de sus experiencias más memorables en el sitio?

Schneider: Una noche escuchamos la alarma LIGO [which alerts the team to the potential for detecting gravitational waves] Y apuntó el telescopio hacia la zona indicada. Fue una noche fria. El fuego en el pueblo ardía y el humo salía de las chimeneas de las pequeñas casas. Cubrimos algunas de las chimeneas con cartón y desviamos el humo, pero había un gran problema: las luces del pueblo, especialmente en lo alto de una comisaría, estaban en la dirección en la que apuntamos el telescopio. Le dije que apagara la luz, pero no fue posible. Así que tomé prestada una escalera y escondí todas las luces cerca de nuestro objetivo con bolsas de nailon. Finalmente, pudimos tomar fotografías y fue histórico.

Rodríguez: Una vez tuve que ayudar a un vecino de la zona a llegar a su casa, recorriendo varios kilómetros desde Dólar Grande hasta un pequeño llano cerca del cono de Arita en el salar de Arizaro. Me impresionó mucho ver la pequeña casa de este hombre que vivía con su esposa y su hijo de 7 años. La soledad de ese lugar me perseguía. Pasamos la mañana en su casa y nos invitaron a comer. freír a la llama Para el almuerzo. Esa fue la primera vez que lo conseguí.

Esta entrevista ha sido editada por su extensión y claridad.