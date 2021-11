Manténgase alejado de todo: la pura aventura al sur de Chile y Argentina

S.Un glaciar salta sobre las rocas con las líneas de la morrena, mirando al glaciar Pia a través del agua y esperando que caiga el siguiente trozo de hielo. Me parece que estas mismas escenas deben haber asombrado a los primeros europeos que vinieron aquí hace 500 años. En 1520, Fernando de Magallanes y su tripulación navegaron desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico, completando un viaje mundial de tres años.

Llevo más de una década viniendo a la Patagonia. La mayoría de los turistas, lo que es más comprensible, primero van de excursión a Torres del Payne o El Salton, Argentina, donde hay un mundo de lejana y tranquila belleza más allá de sus parques nacionales más conocidos. Al final del cono sur de la región se encuentra la Tierra del Fuego; Isla Grande, su tierra firme, está dividida a lo largo de la frontera entre Chile y Argentina; Numerosas islas pequeñas a lo largo de la costa suroeste están divididas por los Fijords y el Estrecho de Magallanes.

No lejos de la habitación humana, hay numerosos desiertos aquí, que puede ser uno de los últimos baluartes del turismo. La Ruta de los Parques de Chile, lanzada en 2018 y que conecta todos los parques nacionales desde Puerto Mont hasta el Cabo de Hornos, incluye a Alberto de Agostini, el tercero más grande del país y solo se puede llegar por mar. La Reserva de la Biosfera de la UNESCO, un bosque subpolar de árboles de longitud nativa y koi, es uno de los lugares más hermosos del planeta. Como el nombre del misionero y fotógrafo italiano, me encantó ver sus picos y glaciares.

Viento al sur del Parque Nacional Alberto de Agostini (Nori Jamil)

Todos a bordo esperan estas escenas mientras navegan desde Punta Arenas en el crucero Ventus Australis, propiedad de Chile. Viajamos por la “Ruta Darwin” de Chile a Argentina, cruzando parte del Estrecho de Magallanes; no recorrimos toda la ruta en este viaje. La duración de un mes que tomaron los barcos de altura de Magallanes, lo conseguimos en cuatro días, rumbo al sur hacia el Cabo de Hornos y el Canal Beagle. En su mayor parte, viaja por los forrajes vacíos y los canales entre las montañas de las montañas Darwin, la última masa terrestre de la columna vertebral andina antes de que sus cosacos se hundan en el mar.



No lejos de la habitación humana, hay numerosos bosques aquí, que pueden ser uno de los últimos baluartes del turismo.

El sol desaparece en la arena de Punta cuando dejamos la vida de la ciudad, con Pisco sour en la mano mientras nuestro capitán presenta el camino a seguir. Luego fue una comida de tres platos de la civilización chilena típica, el mejor vino del Valle de Calcuta. Si bien no se trata exclusivamente de comida y bebida, la hospitalidad interior hace de este viaje una experiencia muy cómoda. Al ser un pequeño barco de propiedad y operado por Chile, tendremos acceso a algunos lugares distantes del archipiélago. A cambio, los guías recolectan muestras marinas y verifican la cantidad de plantas y animales a las autoridades.

Viajando durante la noche para llegar a Admiralty Sound, parte del estrecho principal, nuestro primer crucero en zodiac (bote pequeño) fue a Ainsworth Bay. Los picos de las montañas del Parque Natural de Karuginga detienen el cielo por un lado, mientras que las figuras de plata que soplan en el viento soplan por el otro. Nuestro guía se toma su tiempo para señalar las algas y líquenes en el bosque, mientras otros grupos van en busca de cóndores.

Pia en la cara del iceberg (Nori Jamil)

Uno de mis lugares favoritos en este viaje son las Islas Tucker con más de 4.000 pingüinos de Magallanes. Cuando nos encontramos brevemente con los signos del zodíaco en la orilla rocosa, deambulan para vernos. The Great Squash, un carroñero despiadado conocido por sus documentales antárticos, también se puede encontrar en el perímetro listo para poner polluelos o huevos solitarios.

Cerca, una vista de la colonia de cormoranes, incluso bajo la lluvia torrencial. Patos que anidan en el borde del paseo marítimo, visibles lejos del zodíaco, y patos sentados para los fotógrafos interesados ​​en la vida salvaje, que buscan la imagen más nítida de esos ojos laberínticos lazuli.



Se produce un silencio antes de los esperados arroyos y grietas, y luego, en lugar de reaccionar, una dramática erupción de agua y hielo ya está en pleno vuelo.

Decir que Magellan descubrió esta área remota es, francamente, incorrecto. Como todos los exploradores occidentales, fue uno de los primeros europeos en ver una nueva parte del mundo, pero de hecho llegó varios miles de años más tarde que los primeros países. Cuando Magellan y su séquito visitaron por primera vez estos fiordos, encontraron a personas que vivían aquí en Yamana o Yagan, que ya habían cavado barcos y sistemas terrestres simples. Sobrevivieron buceando en busca de los frutos del mar y ardiendo después del clima severo, de ahí el nombre “Tierra de fuego” – Tierra de Fuego.

Nos dirigimos hacia el este alrededor de la península de Bregnac y entramos en el Canal Beagle. Nos encontramos cara a cara en uno de los glaciares más hermosos que fotografié en Pia Fjord. Se produce un silencio ante los esperados arroyos y grietas, y luego, en lugar de reaccionar, una dramática erupción de agua y hielo ya está en pleno vuelo. Vaya, mis compañeros espectadores compensan la frustración que sienten cuando hacen clic en sus imágenes borrosas más tarde.

(Nori Jamil)

Una de las partes más íntimas de este viaje es el “Glacier Alley”, una serie de icebergs colgantes y de marea que fluyen desde las montañas Darwin. A menudo se les llama por el nombre de los países europeos y, a medida que pasamos por cada uno, italianos, franceses y holandeses traen bocadillos y bebidas adecuados para asar en el sitio de la vista superior. Aparte de las charlas de expertos que brindan una visión fascinante de la cultura y geografía de la región, esta puede ser mi experiencia interna favorita. Si los huéspedes no quieren salir de la terraza para esto, las enormes ventanas en cada habitación con calefacción permiten sentarse en la primera fila a medida que cada glaciar se mueve a la siguiente ubicación.



Cuando el agua turbulenta me tiró de la cama en cámara lenta con humor, me recordaron con desdén que se trataba de un crucero, no de unas vacaciones tranquilas.

Antes de llegar al Golfo de Vula, escuchamos sobre la importancia de los grandes asentamientos tribales que alguna vez vivieron en esta zona. Descrita por Charles Darwin y dibujada por el capitán Robert Fitzroy durante su viaje en Beagle, la historia del Yemen ahora disperso se cuenta en fotografías de la antigua estación de radio en el Golfo de Wulaya y con más detalle en el Museo Fin del Mundo en Uzuaya.

Pia Fjord y Ventus Australis (Nori Jamil)

Nuestro último puerto de escala fue sin duda muy emocionante. He estado en el Parque Nacional del Cabo de Hornos varias veces y no siempre me va como esperaba. En la confluencia de los océanos Pacífico, Atlántico y Austral, el Cabo de Hornos es una de las confluencias de agua más peligrosas. Aterrizar en viajes anteriores fue muy tormentoso: estuve de viaje durante un año, no unas vacaciones agradables, y el agua agitada me sacó lentamente de la cama con humor, seguido de mi colchón. , Almohadas y edredón.

En este momento, estamos creando un suelo sólido a través del corredor para la escultura de albatros de metal y con poemas que conmemoran las muchas almas perdidas que intentaron sortear este cabo. En febrero de 2020, justo antes de escribir la epidemia sobre viajes de placer inimaginables, les agradezco por venir aquí. Si bien es posible que el gran crucero no sea del agrado de todos, este tipo de pequeñas aventuras en cruceros comenzará de nuevo con entusiasmo a finales de 2021. Después de todo, ¿qué mejor manera que una gran aventura para volver a conocer la Tierra? ¿en eso?

Esenciales de viaje

Australia Actualmente ofrece recorridos especiales de cinco noches con todo incluido a bordo del Ventus o Stella Astralis entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, sus rutas regulares a Argentina regresarán en octubre de 2022, desde £ 1,180 por persona.

British Airways Vuela directamente a Santiago y Buenos Aires, vía enlaces a Punta Arenas y Ushuaia LATAM O Aerolíneas Argentinas. Últimos límites Ofrece un paquete Southern Grand Tour de 17 días desde el Reino Unido por alrededor de £ 8.110.